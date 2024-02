Moorselenaars nemen afscheid van gemeenteschool

Maandag nam Moorsele afscheid van een van zijn historische gebouwen. De gemeente Wevelgem organiseerde een gepast afscheidsmoment met op het programma een tentoonstelling in de oude klaslokalen van het schoolgebouw, een concertje van jonge muziekstudenten en natuurlijk een glaasje.

De school in de Sint-Janstraat kent een rijke geschiedenis die teruggaat tot het jaar 1876. Vanaf de oprichting van de school, tot het laatste schooljaar in 1970, heeft de school generaties Moorselenaars onderwezen. In de beginjaren was het statige gebouw een belangrijk centrum voor gemeentelijk onderwijs.

Sinds 2021 leeg

In de afgelopen jaren heeft het gebouw heel wat functies gehad, waaronder verhuur aan de vrije basisschool en de muziekschool. Maar sinds 2021 staat het gebouw opnieuw leeg en moest het gemeentebestuur op zoek naar een nieuwe invulling voor de site.

In de lokalen werd een tentoonstelling opgebouwd, met zowel oude beelden van de school als de schetsen van wat het moet worden.

De gebouwen worden gesloopt. Net als in Wevelgem en Gullegem wordt nu ook in het centrum van Moorsele voor ontharding gekozen. De Sint-Janstuin wordt een groenzone, die doorgang zal bieden naar de achterliggende bebouwing.

Omgevingswerken

De plannen voor de site omvatten een gedeeltelijk behoud van het schoolgebouw. De kuip van het gebouw blijft staan en de ramen worden tot beneden doorgetrokken. Metalen structuren zullen een open geraamte vormen als dakstructuur. Hierdoor wordt een verbinding gecreëerd, waarbij de tuin een pad vindt door het gebouw. In totaal wordt 736 vierkante meter onthard.

Een deel van deze omgevingswerken worden gesubsidieerd. De gemeente Wevelgem heeft hiervoor een subsidie ontvangen van 49.999,95 euro van de Vlaamse Landmaatschappij, in het kader van de subsidieoproep Herstelfonds 2.0. (HV)