Moorselenaars geven Tuur en Esther financiële steun na woningbrand

Op 1 februari brandde het in de woning van Tuur (88) en Esther (94), in de Overheulestraat in Moorsele. Het huis werd onbewoonbaar. Het Sint-Lutgardiskoor en de harmonie Concordia Kunst Naar Vermogen startten een geldinzamelactie ten voordele van het onfortuinlijke koppel. Maandagavond konden de voorzitters van beide verenigingen een cheque ter waarde van 7.625 euro aan Esther en Tuur overhandigen. Daarnaast kregen ze voor 500 euro aan waardebonnen.

Dominique Acke, mede-initiatiefnemer: “Het is een mooi bedrag, dat heel welkom zal zijn om de eerste kosten te helpen dragen. Esther en Tuur waren erg onder de indruk van de gulheid van zoveel mensen. Ze zijn ook iedereen heel dankbaar. Moorsele heeft nog maar eens zijn goed hart getoond!”

Wat de toekomst voor Esther en Tuur brengt, is nog onduidelijk. De renovatiekosten lopen hoog op en het is nog lang niet zeker of het huis hersteld zal worden. Ondertussen verblijven Esther en Tuur in De Eglantier in Wevelgem. Ze hopen zo vlug mogelijk naar Moorsele te kunnen terugkeren. (HV/foto HV)