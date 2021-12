Moorsele solidair stelt pakketten samen voor de meest behoeftigen: “Tijdens corona raakten er meer gezinnen in de problemen”

De werkgroep Moorsele Solidair zamelt al jaren voeding, hygiënische producten of geld in om de meest behoeftige families van Moorsele te ondersteunen in de kerst- en eindejaarsperiode. Het is duidelijk dat de coronapandemie meer gezinnen in de problemen brengt.

Het begon ongeveer 15 jaar geleden. In het kinderkoor zongen een broer en een zus die het niet makkelijk hadden. De alleenstaande mama was ook zwaar ziek. Enkele begeleiders wilden hen een mooie kerst bezorgen en verdeelden een flyer in de gemeente met de vraag om te helpen, wat eten, drinken en bruikbare voorwerpen, geen speelgoed.

De verwachtingen waren beperkt, maar Moorsele toonde zijn warme kant. Er werd veel te veel ingezameld voor één gezin. Dat jaar werden al meerdere gezinnen ondersteund met een pakket. Het succes en de nood maakten dat de actie in de daaropvolgende jaren herhaald werd.

Na enkele jaren hielden de initiatiefnemers er mee op. De vraag of de actie nog wel plaats zou vinden bleef echter weerklinken, ook vanuit de parochie. Enkele medewerkers van het parochiaal team voelden zich aangesproken en zetten door. “Ook vandaag, na de hervorming van de parochies over de hele gemeente Wevelgem, blijft dit een Moorseelse actie”, bevestigt de woordvoerder, “maar iedereen uit onze gemeente en omgeving mag natuurlijk de actie steunen.”

Half november vertrok een oproep via het tijdschrift Kerk en Leven, er werd een affiche verspreid op diverse locaties. De deelnemende verenigingen verspreidden eveneens de boodschap over hun leden. “We zouden nog iets actiever kunnen worden op de sociale media, maar daar hebben we op vandaag iets te weinig kennis van.” De oproep luidt: “Graag bezorgen we aan de gezinnen die het moeilijk hebben in onze gemeente, een kerstpakket dat bestaat uit levensmiddelen, fruit en groenten, zeep, tandpasta, wasproducten, onderhoudsproducten, een extraatje, een waardebon.”

Geen speelgoed

“Er wordt bewust gekozen voor concrete levenswaren”, klinkt het. “Speelgoed wordt al ingezameld door de actie van KWB en kledij is een moeilijke materie waar we te weinig ervaring mee hebben. Daar bestaan vandaag al andere organisaties voor.” De jongste jaren ervaart de werkgroep een grotere nood. De gezinnen worden gekozen op basis van informatie ‘via via’. Er is doorheen de jaren een netwerk van contacten gegroeid op basis waarvan de werkgroep eerlijk, met een kritische kijk en het nodige mededogen keuzes maakt. De doelgroep varieert van alleenstaanden tot grotere gezinnen.

“Het is wel heel belangrijk voor ons om de privacy te bewaren, zowel voor de medewerkers als voor de gezinnen. Daarom willen we ook liever niet met naam en toenaam in de krant”, besluit de woordvoerder. De pakketten van Moorsele Solidair worden bezorgd tussen kerst en nieuw. Wie wil deelnemen kan zijn pakket deponeren aan de kerststal in de parochiekerk in Moorsele.”

