Moorsele Onderneemt klinkt op nieuw bestuur

Moorsele Onderneemt brengt de vele ondernemers van Moorsele regelmatig samen. Er is de Facebookpagina waarop regelmatig nieuws verschijnt van verschillende ondernemers en het engagement voor verschillende evenementen als de Obstacle Run en Klein Tokyo.

Op donderdag 26 januari vierden ze hun nieuwjaarsreceptie en presenteerden ze het nieuwe bestuur. Op de foto zien we bovenaan Vincent Bonte, Yves Dorny, Christophe Martin, Jürgen Pauwelyn, Helle Lust, Dimitri Vandorpe, Elke Verscheuren, Falko Heytens, Henk Ketels, Benji Tanghe en Philippe Leyssens. Zittend in het midden herkennen we Katrien De Vlieger, Katrien Vandemaele en Dries Taillieu.

De eerstvolgende activiteit wordt de Koude Voetentocht op 4 maart. (HV)