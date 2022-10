Moorddiner van Ferm voor sociale kas Burgerschool

Het is een geheimzinnig opzet. Een zaal vol fijn gedekte tafels, maar in het midden één speciale. Vier gangen worden voorgeschoteld. En dat is de tijd waarin je als deelnemer probeert de moordenaar te vinden, want… er is een moord gepleegd, in zaal ‘Martha’, aan het Sint Maartenplein in Moorsele.

“Moorsele wordt het toneel van een moordverhaal” vertelt Els. “Zeven spelers brengen tussen de maaltijden door aanwijzingen, tips en misleidende verhalen. Tijdens de gerechten kun je met je tafelgenoten overleggen en een strategie uitspinnen. Voor de winnende tafel is een leuke prijs voorzien.”

Ferm Moorsele, een actieve vrouwenbeweging die de land- en tuinbouw genegen is, betaalt de kostprijs van de spelersgroep. Die schenken de opbrengst volledig aan de sociale kas van de Burgerschool in Roeselare. Alle spelers hebben een band met de school en op die manier steunen ze leerlingen die het financieel moeilijk hebben. “Je komt dus ook lekker eten voor een goed doel. Het is een avond voor curieuzeneuzen, speurneuzen en lekkerbekken”, glimlacht Els. “De kostprijs voor deze spannende avond bedraagt 35 euro voor een aperitief, een voorgerecht, een hoofdgerecht en een dessert.”

Inschrijven via fermmoorsele@gmail.com of op 0498/48.36.72. De inschrijving is pas definitief al er overgeschreven wordt op BE28 7384 2106 7120 met vermelding van naam en aantal personen en dit uiterlijk tegen zondag 23 oktober.