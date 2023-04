Mooimakers houden lenteschoonmaak in Houthulst

Op zaterdag 25 maart kwamen een aantal vrijwillige mooimakers samen om de straten van Houthulst van zwerfvuil te ontdoen. Dit gebeurde in het kader van De Lenteschoonmaak. Het verzamelde zwerfvuil kwamen ze in het recyclagepark sorteren.

Er werd maar liefst 135 kg zwerfvuil verwijderd in een paar uur tijd. PMD vormde de grootste groep, maar er werd ook wat glas verzameld terwijl er toch over de hele gemeente glascontainers staan. Daarnaast waren er nog ongeopende voedingswaren die niet vervallen waren, een vol blik bier, wat elektro en ten slotte het gewone huisvuil dat in de witte zak hoort.

Namens de gezinsbond en de gemeente werden de deelnemende mooimakers van harte bedankt voor hun inzet om de gemeente netjes te houden.

(ACK/foto ACK)