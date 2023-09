Mooimakers hebben de handen vol in Kortemark

Meer dan 45 inwoners van Groot-Kortemark tussen 5 en 85 jaar trekken nu en dan op pad langs de Kortemarkse wegen om die weer proper te maken. Zwerfvuil is nog altijd iets wat jammer genoeg de Kortemarkse straten, grachten en paden ontsiert. Ook tijdens de World Clean-up Day gingen ze op pad.

Ontbijt

Eddy Coudron (74) en zijn echtgenote Leona Vanhaelewijn (74) uit de Oude Zeedijkstraat zijn al een paar decennia mooimakers, al van lang voor het woord bestond. Eddy vertelt: “Op 16 september kwamen we samen met een 45-tal mooimakers in oc Albatros in Zarren. Het was precies tijdens de World Cleanup Day dat het gemeentebestuur alle mensen die zich inzetten voor een propere gemeente, wou bedanken met een ontbijt. Ik heb dit idee destijds in de milieuraad voorgesteld. Ik ben met dat schoonmaken rond het jaar 2000 begonnen, toen ik met pensioen ging. Ik ruim de Oude Zeedijkstraat, Leenbosstraat en Ieperstraat op. Iedereen die dat wil, kan zich melden bij de milieudienst en dan krijg je een grijpstok, een paar handschoenen, een fluohesje en een rol zwerfvuilzakken. Er mag dan wel veel campagne gevoerd worden, maar wie het echt niet wil zien, blijft zijn vuilnis rondstrooien in plaats van het in de vuilnisbak te deponeren.”

Ticketjes

“En waar ze het allemaal deponeren: tussen de kieren van de picknickbanken aan het spaarbekken zit het vol, terwijl daar twee meter verder een vuilnisbak staat. Ook langs kleine wegen die verbinding geven met andere gemeenten, vind je vaak zwerfvuil, alhoewel ik toch de indruk heb dat het wat verminderd is. Soms kan je ook zien waar de vervuiler vandaan komt, want als je in de zakken kijkt, vind je vaak ticketjes terug. Zo vond ik laatst afval, gekocht in Ieper. Ze komen dus vaak van ver om het hier in de berm weg te gooien. Sommigen zouden eens de berg afval moeten zien die ze tijdens hun leven op straat weggooien, ze zouden nogal schrikken. Iemand zei me ooit: ‘er moesten er veel meer zijn zoals jij’. Ik heb daarop geantwoord dat ik liever had gehad dat er beter meer zouden zijn die hun afval niet op de openbare weg gooien”, besluit Eddy.