Mooie steun voor El Camino Bekegem

El Camino Bekegem is een ontmoetingsplek voor mensen met psychosegevoeligheid, hun naasten en hulpverleners. Ze houden maandelijks bijeenkomsten in een open kring in Bekegem.

Alan Veys: “Op deze ontmoetingsavonden brengen we mensen bijeen om hun ervaringen te delen.” Het initiatief kende inmiddels ook in andere regio’s navolging. De organisatie ontving een cheque van 950 euro van Omag Citymagazine. “We steunen elk jaar een drietal organisaties met een gift”, zo duidde uitgever Geert De Lombaerde. De vzw streeft ook naar de oprichting van een Soteriahuis in België.

“Een Soteriahuis vormt een aanvulling op het huidig zorglandschap en biedt voor iemand die door een psychotische crisis gaat gepaste en gespecialiseerde zorg in een huiselijke setting. Op de foto: Dirk Snauwaert, Alan Veys, Dag Van Wetter, Rika Rotsaert, Jan Goderis, Eva De Coster (allen van El Camino Bekegem) en Geert De Lombaerde.

(efo/foto efo)