Mooie prijzen voor winnaars fietszoektocht KWB

Voor de derde keer organiseerde KWB Maldegem de voorbije zomer een fietszoektocht. “Met 125 ingediende deelnemingsformulieren, waarvan er 22 correct ingevuld waren, kunnen we terugblikken op een geslaagde editie”, zegt penningmeester Yves Lippens. “Deelnemers moesten ook een antwoord geven op de vraag ‘Hoeveel knikkers zitten er in de pot in de etalage van de Wereldwinkel?’ Lucie Van Poucke wist het aantal het dichtst te benaderen en won een geschenkmand van de Wereldwinkel. Gerda Thaets werd tweede en Ann Verleye eindigde derde. Beide dames wonnen een geschenkpakket”, klinkt het. Ook later dit najaar staan er bij KWB Maldegem nog activiteiten op het programma. “Binnenkort trekken we op gezinsweekend en op zondag 19 november organiseren we een ontbijt met voordracht van Frank Raeman”, aldus Yves Lippens. (MIWI/foto MIWI)