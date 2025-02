Mooie jaarcijfers voor Food Act 13: 477.714 kilogram voeding opgehaald

In 2024 haalde Food Act 13, het regionaal voedseldistributieplatform van welzijnsvereniging W13, ruim 477.000 kilogram verse voeding op. Bijna 70 procent van de voeding wordt geschonken door vestigingen van Colruyt Group. Met de groeiende vraag en werking bereidt Food Act 13 een verhuis voor naar Kanaal 127 in Kortrijk.

Food Act 13 is zo’n zes jaar bezig met de strijd tegen voedselverspilling (de officiële opstart vond in november 2018 plaats, red.) en haalde intussen bijna 2,5 miljoen kilogram verse voeding op bij een 60-tal supermarkten, lokale handelaars en landbouwers, alsook een grote bereider van kant-en-klare maaltijden en Voedselbank West-Vlaanderen. In 2024 eindige de teller van opgehaalde voeding op 477.714 kilogram, ongeveer hetzelfde aantal als in 2023 (475 ton).

“Groenten en fruit zijn standaard goed voor zowat de helft van alle opgehaalde voeding”, legt Food Act 13-coördinator Arnout Vercruysse uit. “Het gaat om 229 ton. Zuivel (48 ton), bereide gerechten (46 ton) en dranken (34 ton) maken de top vijf rond. Liefst 96 procent van de voeding – 458.716 kilogram – kon verdeeld worden onder 90 sociale organisaties in de regio. Voor de resterende 4 procent zijn er verschillende verklaringen: of we moesten voeding weggooien omdat ze niet tijdig verdeeld kon worden of we hebben de voeding pas na 1 januari verdeeld.”

326 ton via Colruyt Group

Bij de 63 schenkers aan Food Act 13 zitten er veel vestigingen van Colruyt Group. Zij schonken in totaal 326 ton voeding, goed voor 68 procent van het totaal. “Food Act 13 is een onmisbare partner die een betrouwbare brug slaat tussen het aanbod van onze kwalitatieve voedseloverschotten en de vraag ernaar”, reageert Anne Verdoolaege, stafmedewerker milieucoördinatie bij Colruyt Group.

“Mee dankzij hun overkoepelende, regionale aanpak kunnen wij op een efficiënte wijze ons steentje bijdragen. Hun professionaliteit en openheid werkt ook voor ons inspirerend en maakt dat ook wij in die voedselhulp mee kunnen groeien/evolueren.”

Leerwerknemers

Niet alleen de schenkers, maar ook de leerwerknemers bij Food Act 13 zelf spelen een grote rol in het succesverhaal: zij halen de voeding op, sorteren én verdelen die onder de vele sociale organisaties. “In 2024 kregen 29 leerwerknemers een opleiding op de werkvloer van Food Act 13”, zegt W13-voorzitter Philippe De Coene.

“Veertien van hen als chauffeur/magazijnier, veertien als bijrijder/magazijnier. Eén persoon vult een administratieve functie in. Sinds de opstart van Food Act 13 zijn zowat 150 leerwerknemers gepasseerd en het overgrote deel stroomt door naar werk of naar een bijkomende opleiding.”

Uitdagingen

“De successen wat betreft de strijd tegen voedselverspilling en de activering van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn groot. Al staat Food Act 13 in het kader van een verdere doorgroei ook voor stevige uitdagingen. Zo is er nood aan nieuw rollend materieel en aan een uitbreiding van medewerkers. Er moet ook ingezet worden op een uitbreiding van capaciteit op een nieuwe locatie door een groeiende vraag van de vele sociale organisaties. Tot slot wil Food Act 13 verder blijven professionaliseren”, vertelt Bram Deloof, ondervoorzitter van W13.

Kanaal 127

Wat betreft een nieuwe locatie, wordt de verhuis naar Kanaal 127 aan de Spinnerijstraat in Kortrijk voorbereid. “Maar voor onze werking er zijn intrek in kan nemen, moet de loods nog aangepast worden. Food Act 13 werkt met voeding en moet aan een aantal normen voldoen. De werken om met alles in orde te zijn en meteen ook de capaciteit te vergroten kosten natuurlijk ook veel geld.”