Mooie deelnemerslijst voor Kerstloop in Waregem

Op zondag 3 december vindt al voor de 18de keer de Kerstloop in Waregem plaats. Alle formaliteiten gebeuren traditioneel in de onmiddellijke nabijheid van de kerk op de wijk De Biest, Bieststraat te Waregem.

450 deelnemers

“Met bijna 400 voorinschrijvingen kunnen we best tevreden zijn”, vertelt organisator Vincent Baert. “We mikken zoals altijd op 450 aankomsten. Er staan momenteel al enkele mooie namen ingeschreven. Recordman Hans Omey, Emile Vervaeke, Maxime Deroo en Jasper Roobroeck wagen zich aan de 4,3 kilometer. Op de 9,7 kilometer verwacht ik een duel tussen Cédric Vandeputte en Ward Van Der Kelen. Ook Filiep Vanhonacker is van de partij. Bij de dames staan onder andere Anneleen Vande Riviere en Elien Osselaer aan de start.”

Maar ook Els Decottenier staat op de deelnemerslijst. “Dit zal na 2021 mijn tweede deelname zijn”, vertelt de Deerlijkse. “Vorig jaar moest ik verstek geven door een kuitblessure. Toen was ik na een halve marathon op 1 november zes weken buiten strijd. Maar we zijn blij dat we er terug bij zijn.” Els, ex Belgisch Kampioene elite wielrenner op de weg, is in uitstekende vorm. “Ik kreeg nu ook de smaak van het veldlopen te pakken”, glundert de 55-jarige afstandsloopster. “Toch is dit misschien niet helemaal mijn ding. Als ik op toerental kom, is de wedstrijd al afgelopen (lacht). Ik kom uit bij de Sportiva’s 2 waar ik tot op heden al mijn wedstrijden won. Ik werd ook Provinciaal Kampioene. Maar mijn voorliefde gaat uit naar de stratenlopen. Sinds enkele maanden heb ik met Pascal Meirlaen een trainer. Hij bezorgt mij schema’s die ik zo goed mogelijk zes keer per week wil uitvoeren. Dat brengt structuur in mijn lopen. Hij is ook begaan met mijn prestaties.”

“De Kerstloop in Waregem zal mij geen stress bezorgen. Daarna staan ook nog de Kerstcorrida in Deerlijk en de Sylvesterjogging in Wielsbeke op mijn programma. Lopen is sinds enkele jaren mijn passie, zonder zou toch moeilijk zijn”, besluit Els Decottenier.