Monumentenwacht houdt spectaculaire klimoefening in Brugge

Brugge is dit jaar de gaststad voor de tweejaarlijkse klimoefening van Monumentenwacht. 26 monumentenwachters uit heel Vlaanderen strijken neer in de Breydelstad en beklimmen er het Provinciaal Hof, de Onze-Lieve-Vrouwekerk en de Sint-Salvatorskathedraal. Een en ander levert alvast spectaculaire beelden op.

Training

Bedoeling van de tweedaagse – gisteren en vandaag (donderdag en vrijdag, red.) – is dus om gezamenlijk de touw- en klimtechnieken te trainen. De medewerkers van Monumentenwacht West-Vlaanderen moeten dan ook heel vaak de lucht in voor inspecties. En met heel wat kerken, kathedralen en belforten in onze provincie zijn daar nogal wat torenhoge gebouwen bij. Tijdens de klimoefening wordt er getraind op drie locaties in de Brugse binnenstad: het Provinciaal Hof, de Onze-Lieve-Vrouwekerk en de Sint-Salvatorskathedraal. Niet alleen de klassieke afdalingstechnieken maar ook speciale touwopstellingen, keuringen van opstellingen en reddingsoperaties in touwen komen aan bod tijdens de oefensessies.

“Omdat inspecties op hoge hoogtes ook wel een risico inhouden, worden de provinciale teams met de regelmaat van de klok getraind en getest”

Ook het iets minder spectaculaire werk wordt ingeoefend. Zo wordt er ook op laddertechnieken getraind door de veertien interieurwachters van Monumentenwacht. Dit gaat dan om gecontroleerd laddergebruik op hoge hoogte binnen bijvoorbeeld kerkinterieurs. “Omdat inspecties op hoge hoogtes ook wel een risico inhouden, worden de provinciale teams met de regelmaat van de klok getraind en getest. Eens om de twee jaar trainen de klimmers samen om grotere oefeningen mogelijk te maken. Zoals dit jaar dus in Brugge”, zegt Sabien Lahaye-Batthey, gedeputeerde voor Erfgoed en voorzitster van Monumentenwacht West-Vlaanderen.

De gedeputeerde waagde zich overigens ook zelf aan een afdalingsoefening in de touwen. Onder begeleiding daalde ze af van de toren van de Sint-Salvatorskathedraal. Monumentenwacht staat in voor de controle en de inspectie van het bouwkundig erfgoed in Vlaanderen.

Inspectieverslag

Op vraag van de aangesloten klant – zowel particuliere eigenaars als overheden en bijvoorbeeld kerkfabrieken – gaan de wachters op inspectiebezoek en sporen zo kleine problemen op, zodat die verder geen grote schade kunnen veroorzaken. Na afloop van het bezoek leveren ze een gedetailleerd inspectieverslag af waarmee de eigenaars hun pand kunnen renoveren en onderhouden. Voor West-Vlaanderen gaat het over een geheel van 550 aangesloten klanten, goed voor 1.250 te inspecteren bouwwerken.