Monument ter ere van overleden Bredense zanger Ron Davis geplaatst op begraafplaats

Op de begraafplaats Priorij werd een werk geplaatst ter ere van Ron Davis. De bekende Bredense zanger overleed 51 jaar geleden.

Het monument en de erkenning zijn er gekomen na tussenkomsten van Koen Depontieu die zich verdiepte in zijn werk en eerder een hommage organiseerde. “Het graf konden we niet redden, maar zijn grafsteen op de begraafplaats Sas dreigde te verdwijnen omdat die gesaneerd werd. We konden de twee delen van het kunstwerk van Paul Vermeire redden. Eén deel komt dit voorjaar op de minigolf in Bredene en het andere deel werd deze week op de begraafplaats Priorij geplaatst. Het kreeg er een mooie plaats aan de locatie waar de families afscheid nemen. Er komt ook een tekst bij die Ron Davis duidt”, zo duidt Koen Depontieu, de bezieler van de Ron Davis Hommages.