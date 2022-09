Montmartre in Oostende wordt nog meer woonwijk: De Tao wordt De Spar

Talrijke dancings en restaurants moesten verdwijnen in de uitgaanswijk Montmarte om plaats te maken voor het Helmondcomplex. Dankzij wijlen Jean-Claude Van Biervliet kwam er op het gelijkvloers nog een restaurant-dancing TAO in de Langestraat. Tot voor enkele maanden werd er nog lekker gegeten en gedanst, maar straks wordt de TAO omgebouwd tot een verlengstuk van aanpalende supermarkt, De Spar. Eigenaar Niek Calcoen kreeg een mooi aanbod voor restaurant De Tao en nachtclub Chaud en hij heeft de kans niet laten passeren.

Heel de Rialto-site tussen Langestraat en Kleine Weststraaat is al verdwenen. In de plaats vind je daar nu een nieuw assistentiewooncomplex met 80 appartementen, een binnentuin en een brasserie. De Tao en de nachtclub Chaud, vroeger The Nice, werden geconfronteerd met coronaproblemen en tekort aan personeel.

Voorzitter van de VLD

Eigenaar Niek Calcoen: “Het was niet direct de bedoeling om te stoppen, maar toen ik het riant aanbod kreeg van de buren, supermarkt De Spar, kon ik moeilijk neen zeggen. Ik heb de beslissing genomen om te sluiten en andere dingen te doen. Horeca is niet direct eerste keuze, maar ik ben wel bereid mee te stappen in nieuwe, mooie projecten. Ik blijf actief in de evenementensector en ik ga ook de politieke toer op als toekomstig voorzitter van VLD-Oostende.”

Niek Calcoen in de TAO, de populaire plek in het uitgaanskwartier dat haar deuren sluit na 15 jaar. © Peter MAENHOUDT Peter Maenhoudt

Van Olivier Peirsegaele, junior-boss van De Spar, centrum Oostende, vernamen we dat het pand van Tao en nachtclub Chaud inderdaad aangekocht werden voor uitbreiding van De Spar in de Langestraat.

“Concrete plannen zijn er nog niet”, zegt Olivier Peirsegaele. “Men is druk bezig met de studie van de mogelijkheden tot uitbreiding. Hoe, waar en wanneer, dat weten we nog niet. Eén ding is zeker, De Spar wordt groter en daar zijn we best fier op!”