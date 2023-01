Mondiale Raad Zwevegem steunt project Makaye Kafo

Traditiegetrouw organiseert de Mondiale Raad van Zwevegem elk jaar een mosselsouper ten voordele van een project in het buitenland. Deze keer wil men het project Makaye Kafo in Senegal steunen.

Het mosselsouper vindt plaats op zondag 5 februari in het Bekaertrestaurant. De opbrengst gaat naar het project Makaye Kafo van Fabienne Vansteenkiste en Werner Verstraete uit Zwevegem. Zij zijn enkele jaren geleden het project gestart in Senegal waar ze werken aan de gezondheidszorg.

“Onze organisatie Makoye Kafo is sedert 2015 actief bezig met projectwerking in het Senegalese Toubacouta en de omliggende kleine dorpjes. We willen vooral hulp bieden voor onderwijs en medische zorgen en steun bieden aan vrouwenarbeid”, begint Fabienne.

Graanmolens

Men begon met kleine projecten, zoals een bedeling van rijst en muskietennetten in de broussedorpjes. Zo wilde men de malariamuggen uit hun slaapplaats houden met minder malariabesmettingen als positief gevolg. Nadien verbeterden ze de hygiënische omstandigheden in het schooltje door het bouwen van een sanitair blok en de renovatie van twee klaslokalen.

Fabienne en Werner stelden ook de zware arbeid van vrouwen vast. “Vrouwen dragen in Afrika de gemeenschap, ze werken heel veel en zijn heel sterk. We installeerden graanmolens in twee broussedorpjes om hun zware werk te verlichten. Gedaan met graan stampen, waardoor er meer tijd vrijkwam voor kinderen en gezin. Verder bouwden we er waterputten als oplossing voor de waterbevoorrading voor landbouw, dieren en mensen.”

Ook op medisch vlak ondernam men actie. “In juni 2021 konden we de nieuwe Poste de Santé van Toubacouta voltooien. Dat was tot nu ons grootste project, maar we zijn erin geslaagd. De post functioneert perfect en we zijn blij dat we op die manier ons steentje kunnen bijdragen aan de gezondheidszorg in Toubacouta”, vertelt Fabienne.

Gezondheidscentrum

Men wil in de toekomst een gezondheidscentrum uitbouwen, waarbij men voorziet in noodopvang van kansarmen in het regenseizoen, waarbij men ook aan alfabetisering, sensibilisering en gezondheidsvoorlichting zal doen.

Bepaalde afgelegen dorpjes hebben geen elektriciteitsnet. Er werden zonnepanelen met batterij op de huisjes geplaatst zodat ieder huisje kon voorzien worden van enkele lampjes en een stopcontact. “Verder geven we gratis medische consultaties aan de bevolking, die geen geld heeft om dokters te raadplegen.”

Mosselsouper

Om die projecten verder te steunen, organiseert de Mondiale Raad van Zwevegem op zondag 5 februari een mosselsouper. Mosselen smullen kan voor 25 euro per persoon, kinderen 15 euro. Er is ook stoofvlees (20 of 13 euro). Kinderen tot 6 jaar mogen gratis eten. (GVZ)