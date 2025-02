Mondiale Raad verwelkomt 300 aanwezigen op mosselsouper

De Mondiale Raad organiseerde zijn traditionele mosselsouper. Het werd weer een groot succes, want niet minder dan 300 mensen kwamen genieten van de mosselen, wat meteen ook het maximum aantal mensen was dat ze konden plaatsen. Een legertje vrijwilligers tekende present om alles in goede banen te leiden. De opbrengst gaat dit jaar naar het project SEP in Kenia, wat staat voor Special Education Professionals in Kenia. Een organisatie van therapeuten en bijzondere leerkrachten die zich als team inzetten voor kinderen met een beperking en hun families, en dat in informele stedelijke nederzettingen en rurale gebieden. SEP traint elk jaar een groep pas afgestudeerde therapeuten en BO-leerkrachten in transdisciplinaire aanpak waarbij de ouders en kinderen centraal staan in de begeleiding. (GJZ/foto GJZ)