“Mond-tot-mondreclame werkt het best voor Fedos”

Fedos Groot-Ichtegem (nationaal nu Cultuurvuur) heeft de wind in de zeilen, dat zegt met veel overtuiging, voorzitter van de lokale afdeling en tevens provinciaal bestuurslid Annick Deprez (58). “We hebben een honderdtal leden.”

“Wij zijn een heel actieve seniorenvereniging, gesticht in 2013, waar alle 50-plussers, van welk pluimage ook, welkom zijn”, steekt Annick wonende in de Aartrijkestraat in Eernegem, getrouwd met Geert Dhaemers (63) en mama van Eline en oma van Emma, van wal. “Zo organiseren we twee maal per jaar een toneelopvoering, waarvoor we in zee gaan met het professioneel theatergezelschap ’t Prethuis, hebben we in juni onze jaarlijkse barbecue, doen we geregeld een uitstap, organiseren we een grote bingoavond voor de leden, is er elke vrijdagnamiddag in gc De Sterre een spelletjesnamiddag en krijgen ze elke laatste vrijdag van de maand, in de winter pannenkoeken en in de zomer een ijsje.”

In de watten

“En om het plaatje compleet te maken, brengen we ook een bezoekje aan de blindegeleidehonden, gaan we naar het zomerkustschlagerfestival, bowlen we met een bezoek aan Lange Max en is er een heus eindejaarsfeest.”

Aan ledenwerving doen ze niet echt. “Neen, we hebben ruim een honderdtal leden en daar zijn we dik tevreden mee. Liever 100 leden die we in de watten kunnen leggen of 200 die we niet meester kunnen en zo de kwaliteit van onze organisaties naar beneden halen. Waarmee ik niet wil gezegd hebben dat nieuwe leden niet welkom zijn hé”, vervolgt praatvaar Annick Deprez. “Nieuwe leden die onze vereniging niet kennen of hier pas zijn komen wonen, sluiten veelal aan via vrienden en vriendinnen, maar de beste manier van leden werven, is de mond-tot-mondreclame, want wie tevreden is vertelt het voort.”

Corona

“Voor de prijs moeten ze het niet laten”, klinkt Annick overtuigend. “Het lidgeld bedraagt 12 euro per jaar verzekering inbegrepen en wie lid is krijgt korting bij tal van evenementen.”

“Volgens ons zal er doordat de bevolking vergrijst en de mensen minder lang werken – je bent nu al senior als je 50 bent – nog meer nood zijn aan seniorenverenigingen. Maar met corona viel alles stil, ook bij ons, en ging het heropstarten veel moeilijker dan verwacht, met alle financiële gevolgen van dien. Gelukkig zien we de jongste maanden veel beterschap en dat stemt ons hoopvol voor de toekomst”, besluit voorzitter Annick Deprez. (EV)

Wie lid wenst te worden kan voor meer info terecht bij voorzitter Annick Deprez, 059 29 82 31, 0476 34 28 15 of annick.deprez1@telenet.be of bij secretaris Germain Velter, 059 43 09 44 of germain.velter@telenet.be.