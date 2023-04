Molenland Feest met Margriet Hermans

Op zaterdagavond 15 april vindt Molenland Feest plaats in zaal de Verrekijker in Wingene. Deze editie brengt opnieuw lekker eten met zich mee, veel ambiance en spetterende optredens. Op het programma staat onder meer Margriet Hermans.

Radio Oost West is een regionaal radiostation dat bekend is als familieradio met een gevarieerd muziekaanbod en lokaal en regionaal nieuws. Elk jaar organiseert Radio Oost West een leuk muzikaal feest. Het radiostation heeft een rijke geschiedenis. “Radio Oost West zendt uit sinds 1 januari 2018”, weet Jan Braeckevelt van de radio. “De periode ervoor had de radio de naam Molenland FM en huidig voorzitter Eric Verhenne ligt aan de basis. Ruim 13 jaar was Molenland FM de regionale radio voor de regio. De studio verhuisde vanuit de gebouwen van café Het Molenland naar het leegstaand WZC langs De Hoogweg. Er werd een professionele studio gebouwd. In 2017 bepaalde de Vlaamse Overheid een nieuw frequentieplan. De vzw Radio Molenland haalde opnieuw de zendvergunningen binnen en die gingen in op 1 januari 2018. Door de grote verruiming van het uitzendgebied werd een nieuwe naam gekozen. Radio Oost West zendt uit over het volledige oosten van de provincie West-Vlaanderen.”

Molenland Feest is ontstaan uit de familieradio Molenland FM en blijft die naam behouden. De jarenlange traditie wil men niet verloren laten gaan. De avond start met een eetfestijn met aperitief, warme beenhesp, groenten, sauzen en frietjes. Daarop volgen de optredens. Op het podium komen Herbert, Michaël Lanzo en als topper Margriet Hermans. De presentatie is in handen van Danny Verlinden. Om 17.30 uur zijn de deuren van de Verrekijker geopend en vanaf 18 uur kan men aanschuiven voor het eetfestijn. De optredens starten om 20.30 uur.

De inkomprijs bedraagt 30 euro en dit voor het eetfestijn en de optredens. Kaarten zijn te verkrijgen bij verschillende verkooppunten of via het nummer: 0477 75 24 33. Meer informatie en de verschillende verkooppunten kan je vinden op www.radiooostwest.be.