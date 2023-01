Molenhoek huldigt oud-bestuursleden en blikt vooruit naar hun verkiezingsjaar

In het buurthuis De Wieke in Deerlijk klonken Molenhoeknaren en oud-Molenhoeknaren op 2023. De koninklijke fanfare Sint-Cecilia zorgde onder leiding van Wouter Deprez voor de muzikale omlijsting.

Johan Dheedene, voorzitter van het feestcomité, wees op de dynamiek van de wijk. “We zijn blij dat we opnieuw met een nieuwjaarsdrink kunnen uitpakken. 2022 was een meevaller met enkele geslaagde activiteiten zoals de barbecue op Ter Meulen Noene en het kermisweekend.”

“Op zaterdag was er veel ambiance met Sjonnie Oaverechts en we beleefden weer mooie paarden- en ponykoersen op zondag. Molenhoek Koerse vormt samen met Belgiek Koerse een uitzonderlijke traditie. Deze paardenkoersen brengen folklore en feest in onze gemeente.”

“Samen met ‘onze’ Molen Ter Geest en Te Zande vormt de paardenkoers de ziel van onze wijk. Dat willen we zo lang mogelijk in eer houden en daarvoor rekenen we op het enthousiasme van alle Molenhoeknaren.”

Verkiezingen

“We betuigen vandaag ook onze dank aan mensen die tijdens de jongste jaren het feestbestuur verlaten hebben: oud-voorzitter Rudy en Hilde Verhulst, Yvan en Rita Dendooven en Luc en Christine Decuypere. Zij hebben allen gedurende vele jaren mee de ruggengraat gevormd van het kernbestuur. Hun inzet, enthousiasme en humor blijft ons altijd bij.”

Johan Dheedene wees er ook op dat 2023 een verkiezingsjaar is. Geen verkiezingen voor de gemeente maar voor de Molenhoek. Tijdens de zaterdag van het kermisweekend wordt er gestemd voor de felbegeerde functies van wijkburgemeester en schepenen van de Molenhoek.

“We rekenen op veel kandidaten en een spannende en faire verkiezingsstrijd. We zijn ook nog op zoek naar een overdekte staanplaats voor onze kermiswagen.” (DRD)