Molenhoek heeft een nieuwe voorzitter en een eigen belleman

In het buurthuis De Wieke klonk de Molenhoek op het nieuwe jaar. De fanfare Sint-Cecilia zorgde onder leiding van Wouter Deprez voor de passende muzikale omlijsting. Johan Dheedene blijft lid van het feestbestuur, maar wordt als voorzitter opgevolgd door Yves Vande Wiele. Ook nieuw is dat de Molenhoek een eigen belleman heeft. Die eer is weggelegd voor Jan Desimpelaere uit de Boshoek. Met een klok van een stem en onder het goedkeurend oog van zijn collega-belleman Piet De Vos uit Waregem blikte hij vooruit op de vele activiteiten die dit jaar te beleven zijn in de Molenhoek. De stoet tijdens Molenhoek-kermis is de grote blikvanger. Misschien wordt de belleman van de Molenhoek wel de belleman van Deerlijk, want er is interesse vanuit de gemeentelijke overheid. (DRD/foto DRD)