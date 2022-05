Mogen materniteiten zoals in Torhout, Tielt en Menen toch blijven bestaan? Als het van minister Frank Vandenbroucke afhangt wel

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke wil rekening houden met de nabijheid van materniteiten bij de hervorming van de ziekenhuisfinanciering. Er werd gevreesd dat alle kleinere materniteiten de deuren zouden moeten sluiten. Die onzekerheid neemt de minister nu weg. Federaal fractieleider Melissa Depraetere is tevreden: “Een geboorte is niet hetzelfde als een ingreep bij appendicitis. Het is dan ook goed dat er bij de hervorming van de ziekenhuisfinanciering rekening zal gehouden worden met zowel de nabijheid als efficiëntie zodat iedereen de beste zorg kan krijgen bij een bevalling.”

Een studie van het Kenniscentrum Gezondheidszorg uit 2020 gaf aan dat een minimum van 557 bevallingen per jaar nodig is om de kostprijs per bevalling te kunnen verlagen tot die van de efficiëntere materniteiten, zonder dat daarbij de goede zorg in het gedrang komt. Het KCE houdt ook rekening met een maximale aanrijtijd van een half uur. Daardoor zouden zeventien materniteiten de deuren moeten sluiten.

Minister Vandenbroucke liet vandaag in de commissie Volksgezondheid verstaan dat bij de hervorming rekening zal gehouden worden met de nabijheid. Zo zou er een uitzondering gemaakt worden voor materniteiten in een gemeente van meer dan 20.000 inwoners, die meer dan vijftien kilometer van de meest nabije materniteit liggen.

In West-Vlaanderen zou dat betekenen dat de onzekerheid over de materniteiten zoals in Torhout, Menen en Tielt wordt weggenomen. Federaal fractieleider Melissa Depraetere is tevreden: “Een geboorte is niet hetzelfde als een ingreep bij appendicitis. Het is dan ook goed dat er bij de hervorming van de ziekenhuisfinanciering rekening zal gehouden worden met zowel de nabijheid als efficiëntie zodat iedereen de beste zorg kan krijgen bij een bevalling.”