Mogelijke doorbraak in masterplan voor Nieuwmunster: “Geselecteerd voor het project DNA van het dorp”

Burgemeester Alain De Vlieghe blikte op de nieuwjaarsreceptie terug op een jaar vol wegenwerken. Ook in 2023 staan er in Zuienkerke nog heel wat openbare werken gepland, en er zou eindelijk een doorbraak moeten komen in het masterplan voor Nieuwmunster. Voor de alternatieve landbouwring rond Zuienkerke-dorp wordt eerstdaags een nieuwe omgevingsaanvraag ingediend.

De werken voor het vrijliggend fiets- en voetpad in de Kapellestraat zijn ondertussen zo goed als afgerond, het fietspad in de Prins Leopoldstraat zou in de loop van juni klaar moeten zijn. Verder wordt er in het voorjaar gestart met de heraanleg van de Loweg en de Westernieuwweg Noord en zijn er asfalteringswerken op til in de Smisjestraat en Doelhofstraat. Na Hoeksam worden dit jaar ook in de wijk Lindenhof de voetpaden vernieuwd en in maart start de firma Seru uit Veurne met verbeteringswerken aan de kerkwegel tussen de Nieuwe Steenweg en de Draaiboomstraat.

Restauratiewerken

Verder zijn er ook nog diverse restauratiewerken gepland voor de vier dorpskerken, al is de uitvoering daarvan volgens burgemeester Alain De Vlieghe nog niet voor meteen. “Door het nieuwe erfgoeddecreet is het immers nóg moeilijker geworden om hiervoor subsidies binnen te halen”, klinkt het. De restauratie van de kerkhofmuur in Nieuwmunster, die op de planning stond voor 2022, wordt normaal gezien wel dit jaar uitgevoerd.

De gemeente bekeek ook samen met wegbeheerder AWV hoe de schoolomgeving veiliger kan worden ingericht. Dat resulteerde in plannen voor een zone 30 in de dorpskern. Twee dossiers die de gemeente al heel wat hoofdbrekens bezorgden – het masterplan Nieuwmunster en het bouwen van de sociale woningen in de Meetkerkestraat – zitten nog altijd in de administratieve molen. “Maar er is licht aan het einde van de tunnel: onze gemeente werd door de provincie geselecteerd voor het project ‘DNA van het dorp’, dat ontwikkelingen in kleine dorpen in goede banen wil helpen leiden”, aldus De Vlieghe.

Alternatieve ring

Een laatste belangrijke realisatie waarvoor in 2023 een doorbraak wordt verwacht, is de alternatieve ring voor landbouwverkeer rond Zuienkerke-dorp. De gemeente is momenteel bezig met een nieuwe omgevingsaanvraag voor de Schoeringedreef.