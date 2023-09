Mogelijk verlenging noodopvangcentrum in Sijsele

Het Damse stadsbestuur kreeg van de federale overheid de vraag om een tijdelijke verlenging van het noodopvangcentrum voor vluchtelingen op de kazernesite in Sijsele toe te staan.

Het Rode Kruis Vlaanderen organiseert op de site als sinds april 2020 noodopvang. Volgens de lopende overeenkomst zouden de activiteiten van het centrum uitdoven tegen 31 december, omdat het stadsbestuur – dat sinds enkele maanden samen met WVI eigenaar is van de site – werk wil maken van de ontwikkeling tot ‘wijk van de toekomst’.

“Een verlenging is alleen maar bespreekbaar als die beperkt is in tijd en in capaciteit”, zegt burgemeester Joachim Coens (CD&V+). “Ze mag op geen enkele manier de ontwikkeling van onze plannen op de site in de weg staan. Het is aan de gemeenteraad (die donderdagavond samenkomt, red.) om een eventuele beperkte verlenging te bespreken en toe te staan.”