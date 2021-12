Mogelijk toch extra parking in Oude Fortemstraat

Een groot deel van de gemeentelijke gebouwen in de Oude Fortemstraat ligt sinds kort tegen de grond en het schepencollege liet door diensthoofd Jan Schepens al een voorontwerp opmaken over de herinrichting van de site. Burgemeester Liefooghe laat toch de deur open voor extra parking.

Het landschap in de Oude Fortemstraat is aanzienlijk veranderd sinds dat de kraan er met de grove borstel is door gegaan. De versleten loods en aanpalende maalderij gingen tegen de grond, evenals een klein hanghaartje en een verloederde woning. In de kleine loods stond het materiaal van de groendienst, de grote loods was een stapelplaats voor gemeentelijk materiaal allerhande: tafels, stoelen, podia, de voorraad strooizout, materiaal van het feestcomité en jeugdverenigingen, enzovoort.

Triage

“Vooraleer de betrokken loodsen tegen de grond gingen, werden ze uiteraard leeggemaakt”, zegt schepen voor Patrimonium Johan Albrecht. “Alles staat nu ietwat opeengepakt in de overgebleven loods. Of toch dat wat de triage heeft overleefd. Zaken die jarenlang niet meer gebruikt werden, gingen immers naar het containerpark. De kleine hangaar van de groendienst wordt niet teruggebouwd. Onder welke vorm de grote loods wordt vervangen, staat nog niet helemaal vast. Vermoedelijk in de loop van volgend jaar gaan twee goede gemeentelijke stielmannen met pensioen – timmerman Jean-Pierre en onze allround medewerker Phillipe – maar ik hoor dat die mensen niet vervangen zullen worden. Burgemeester Liefooghe opteert er voor om hun werk van dan af aan uit te besteden aan externe stielmannen en firma’s. Dat houdt wellicht ook in dat een nieuwe loods niet zo groot hoeft te zijn als de oude. Op de plaats waar de vroegere woning stond, had ik graag een grote openbare parking gerealiseerd. Dat is ondertussen geweten. Tot mijn spijt vond dit voorstel geen steun bij mijn partijgenoten burgemeester Liefooghe en schepen Avonture. Zij willen er twee loten bouwgrond van maken. Pas op: ik ben niet tegen de komst van nieuwe woningen”, benadrukt schepen Albrecht. “Ik betreur wel dat men de unieke kans laat schieten om pal naast het (drukke) centrum extra parkeergelegenheid te realiseren, iets wat inwoners van de Nieuwstraat en Oerenstraat trouwens toejuichen.”

Burgemeester Liefooghe wil de keuze voor twee loten bouwgrond op de plaats van de vroegere woning niet herzien. Maar hij zal de architect wel vragen om als hij extra parkeerplaatsen in het plan kan opnemen, dat ook te doen. “Je kan toch niet tegen parking zijn? Misschien kunnen we de muur aan de straatkant wat naar achter schuiven, waardoor er ruimte vrij komt voor wagens die willen parkeren. Na Nieuwjaar stellen we een architect aan. Hij zal ons daarover adviseren”, aldus nog de burgemeester. (AB)