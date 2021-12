Mogelijk asverschuivingen in Oude Gentweg in Torhout

Onafhankelijk raadslid Koen Sap vroeg tijdens de gemeenteraadszitting van maandagavond naar de stand van zaken van de intussen alom bekende proefopstelling in de Pottebezemstraat in Torhout. Ook verzocht hij om de gele paaltjes tussen de rijweg en het fietspad in de Oude Gentweg weer weg te nemen vanwege veel te gevaarlijk.

“De bewoners wijzen tevens op de delicate situatie op het kruispunt van de Oude Gentweg met de Aartrijkestraat”, zei hij. “Ze vrezen dat zich daar vroeg of laat een zwaar ongeval met een vrachtwagen zal voordoen. Sowieso zijn de meesten voorstander van het verwijderen van de gele paaltjes om die eventueel te vervangen door wegversmallingen.”

Voorlopige herinrichting Pottebezemstraat in juni

“Eerst even de Pottebezemstraat”, antwoordde schepen van Mobiliteit Elsie Desmet (CD&V). “Alle buurtbewoners, ook van de Berg op Zoomstraat en een deeltje van de Bruggestraat, werden eind november uitgenodigd om aan de evaluatie deel te nemen. Er zijn twee sessies voorzien, respectievelijk in januari en februari. In totaal 23 geëngageerde bewoners hebben zich daarvoor ingeschreven. Het aangestelde studiebureau Buro O2 uit Ieper leidt het geheel in goede banen. Sowieso zullen we iedereen op de hoogte houden. De eindconclusie is voorzien voor maart of april. Aangezien de definitieve werkzaamheden aan de Pottebezemstraat pas voor 2025 op de kalender staan, zullen we in afwachting werken met een voorlopige herinrichting, waarvan we de uitvoering in juni plannen.”

Extra gele flexpaaltjes geplaatst in Oude Gentweg

“En dan de Oude Gentweg. De gele flexpaaltjes staan er om de rand van de rijweg beter te accentueren en de snelheid te doen dalen”, aldus de schepen. “De weg is breed genoeg om bij een snelheidsregime van maximum 50 kilometer per uur elkaar vlot te kruisen. Omdat er echter nog altijd te snel gereden werd, hebben we extra paaltjes geplaatst om het snelheidsremmende effect nog te verhogen. En dat blijkt te helpen.”

“Onze dienst Openbare Werken zal intussen een plan uittekenen met waar er asverschuivingen mogelijk zijn. Dat traject is nu lopende. Intussen werden er snelheidsinformatieborden geplaatst en heeft de politie langs de Oude Gentweg al twee keer flitscontroles uitgevoerd. Een gedetailleerd plan van het maximaal aantal asverschuivingen dat in de straat mogelijk is, zal in januari voorgelegd worden aan de bewoners. Met het resultaat van dat overleg gaan we dan aan de slag. Sowieso zullen de mogelijke asverschuivingen eerst als proefopstelling aangebracht worden.”