Moestie (4) is op zoek naar wat liefde

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje. Deze week gingen we langs bij Het Blauwe Kruis in Brugge. Zij zoeken een thuis voor Moestie (4), een kater die wat extra liefde nodig heeft.

“Moestie zal in januari al een jaar bij ons zijn”, vertelt Lorenz Van de Velde, medewerker van het asiel. “Hij werd afgestaan door zijn vorige baasjes omdat hij het niet kon vinden met hun andere katten.” Moestie kan maar moeilijk aarden in het asiel.

“In drukke situaties klapt hij dicht”, legt Lorenz uit. “Meestal verschuilt hij zich in een hoekje. Hij zal niet happen of krabben als je hem wil aaien of oppakken, maar echt leuk vindt hij het nog niet. Ook spelen is nog niet echt aan hem besteed.”

Tijd nodig

Toch geloven de vrijwilligers in het asiel dat er in Moestie een lieve, leuke kat schuilt. “Hij heeft gewoon tijd nodig om open te bloeien. Het liefst in een rustig huis zonder kleine kinderen, waar hij het enige huisdier is. Goed om weten is dat Moestie medicatie neemt voor zijn hart, maar hij heeft geen last van zijn aandoening”, aldus Lorenz.