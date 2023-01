Moerbrugge heeft weer een bakkerij-kruidenier: “De klanten zijn blij dat die combinatie weer open is”

Bakkerij Santil, gevestigd in de Moerkerksesteenweg 396 in Sint-Kruis, heeft op woensdag 11 januari een tweede vestiging geopend, in de Sint-Godelievestraat 49 in Moerbrugge. Daar combineren de uitbaters een bakkerij met een kruidenierswinkel.

Voor Sander Tilleman (29) en Romy Deklerck (20) uit Lapscheure is dit een nieuwe stap, nadat ze pas vorig jaar bakkerij Santil openden in Sint-Kruis. Sander werkte daarvoor tien jaar in loondienst, negen jaar in Maldegen en een jaar in Knokke.

“Het was voor mij dan het moment om de stap te zetten naar een eigen bakkerij”, vertelt Sander. “Op 2 oktober van vorig jaar ging ik van start in Sint-Kruis onder de naam Santil, een samentrekking van mijn voor- en familienaam. Ik had niet de intentie om vlug veel te veranderen in de bakkerij, want het is een zaak met een sterke reputatie en een ruim cliënteel. Dezelfde bedoeling hebben we ook hier in Moerbrugge. Sowieso zal ik alles zelf maken. Als ik het moet inkopen, bied ik het liever niet aan.”

Uitbreiding

“De gesprekken voor de overname van de winkel zijn zeer vlot gegaan. We waren na de opening van Santil Sint-Kruis al snel op zoek gegaan naar een uitbreiding, en hebben dan na de sluiting van bakkerij De Fruydt de tip gekregen van mijn schoonzus Eveline, van de zuivelhoeve, dat die over te nemen stond. Er zit hier veel potentieel in de bakkerij en kruidenierswinkel. Ook de aanwezigheid van een broodautomaat is een voordeel.”

Sander blijft voorlopig alles bakken in Sint-Kruis. “De bakkerij is hier wel een pak groter, wat eventueel een optie is voor de toekomst, maar we zien wel.”

Kapster in de zaak

Voor zijn vriendin Romy is dit ook een nieuw stap in haar leven. Ze zal één dag per week in de winkel in Moerbrugge staan. Dat combineert ze met haar job als kapster.

“Het zal natuurlijk wel wat aanpassen zijn, maar ik zie de combinatie wel zitten. De eerste twee weken sta ik nu iedere dag in onze winkel hier in Moerbrugge, en het bevalt me. Aan de reacties van onze klanten te horen, zijn ze heel blij dat de bakkerij weer open is en dat het concept van De Fruydt – de combinatie van bakkerij met een kruidenierswinkel – behouden blijft. In Sint-Kruis is het enkel een bakkerij, dus dat was toch een beetje aanpassen.” (GST)

Bakkerij Santil is gesloten op maandag. Op de andere weekdagen open van 6 uur tot 18 uur, op zaterdag en zondag van 6 uur tot 14 uur.