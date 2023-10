Moense zestigjarigen rond de feesttafel

In het najaar worden traditioneel de reünies met leeftijdsgenoten georganiseerd. Ook de Moense zestigjarigen lieten zich tot zo’n feest verleiden en kwamen samen in feestzaal ‘t Scheldeschuurke in Bossuit. Tijdens het aperitief kwam ook schepen Isabelle Degezelle langs om kort enkele herinneringen aan belangrijke gebeurtenissen op te halen. Herinneringen die haar speech niet haalden, kwamen zeker ter sprake tijdens het tafelen. Er werden zelfs al plannen gemaakt om over vijf jaar opnieuw een dergelijke bijeenkomst te houden. (GJZ/foto GJZ)