Moen Feest verkozen tot Figuur van het jaar 2022, Evy Celen verdienstelijke tweede, Rudy Deschynck derde

Dinsdagavond werd door een delegatie van de pers en de mensen van het Willemsfonds, de Figuur van het Jaar gekozen. De keuze viel op Moen Feest, de vereniging die vorig jaar een vierdaags festival organiseerde met tal van artiesten.

Het was al de 40ste keer dat het Willemsfonds de ‘Figuur van het Jaar’ koos. Reeds vele jaren krijgen ze daarbij de medewerking van de lokale persmensen. Bedoeling is om een persoon, vereniging of bedrijf, die zich het afgelopen jaar in de kijker werkte, te huldigen als ‘Figuur van het Jaar’.

Vooraf werd uit een langere lijst met mensen die in aanmerking kwamen, een shortlist gemaakt met tien kandidaten. Deze namen werden dinsdagavond voorgelegd aan de jury die in een geheime stemming de uiteindelijke winnaar koos.

In een eerste stemronde werden de drie finalisten vastgelegd. Het waren Moen Feest, Evy Celen en Rudy Deschynck. In de tweede ronde gingen de meeste stemmen naar Moen Feest, die dus ‘Figuur van het jaar 2022’ werd. Op de tweede plaats eindigde Evy Celen, die een boek schreef over een jongen met een ernstige beperking. De kortfilm Yes van Ubuntu waarbij Rudy Deschynck de trekker was, werd derde.

Fred Roelant en Kristof Vromant kwamen de felicitaties in ontvangst nemen. In 2011 eindigde de organisatie op een tweede plaats, toen nog met het minivoetbaltornooi Mercarto waar ook muzikale optredens aan verbonden waren.

Uiteraard polsten we al even naar de affiche van de volgende editie. “Ons festival zal maar drie dagen duren, van 7 tot en met 9 juli. De vrijdag zal meer voor de oudere muziekliefhebbers zijn, de zaterdag gaan we er al wat steviger tegenaan en de zondag blijft onze familiedag. De affiche kunnen we echter maar eind februari, begin maart bekend maken”, zei Fred Roelant. “We feesten opnieuw in dezelfde tent, maar er zal nu wel een grote tribune staan waarop een duizendtal mensen kan zitten. Zo zal het voor iedereen makkelijker zijn om het podium goed te zien.”

(GJZ)