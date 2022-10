Moen Feest-jongeren organiseren Kerstbal

Wellicht onder het motto ‘jong geleerd is oud gedaan’ mogen de zonen en dochters van het organisatiecomité Moen Feest nu zelf aan de slag om de wintereditie ‘Het Kerstbal’ te organiseren.

Voor de vorige editie moeten we al terug naar eind 2017 toen Lil’Kleine zaal Tap in Moen in een recordtempo wist uit te verkopen. “Hoog tijd dus voor een nieuw kerstbal dachten onze jonge gasten, en ze begonnen na te denken over een nieuwe editie”, vertelt Fred Roelant van Moen Feest. Ze kregen de goedkeuring om hun plannen verder uit te werken. “Zo stelden ze op eigen houtje de line-up samen, voeren ze promocampagne op tal van fuiven en zorgen ze voor de ticketverkoop.” Freds zoon Lennon is één van die jonge organisatoren. Hij stelde kort de affiche voor.

“Op de line-up staan jonge dj’s uit de regio, maar ook toppers zoals Arthur Lewis en Michael Amani. Deze waren al te gast op de grootste festivals en clubs in binnen- en buitenland, en zijn met duizenden volgers op Instagram en miljoenen views op TikTok razend populair. Headliner van dienst is de Nederlandse producer Jack $hirak. Deze hitmachine is verantwoordelijk voor tal van hits met onder andere Lil’Kleine, Ronnie Flex, Boef, en brengt voor de gelegenheid MC mee voor een stomende live-set.”

Volgens de jonge knaap zal men met deze stomende line-up helemaal opgeladen en klaar zijn voor alle familiefeestjes met de jaarwisseling.

Info

Alle info over Het Kerstbal, op vrijdag 23 december in zaal Tap, is te vinden op de socials van Moen Feest en op de website. Tickets kosten 10 euro en zijn te koop bij de leden van Moen Feest. Ze komen ook online beschikbaar vanaf zaterdag 29 oktober via www.moenfeest.be. (GJZ)