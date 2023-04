Moen Feest gehuldigd als Figuur van het Jaar

In januari werden de organisatoren van Moen Feest verkozen tot ‘Figuur van het Jaar’. Nu kregen ze ook de passende hulde. Gastspreker Stijn Vermoere noemde hen de perfecte organisatoren.

Nu al voor de 40ste keer verkozen het plaatselijke Willemsfonds en een afvaardiging van de lokale pers, de Figuur van het Jaar. Dit is een persoon of vereniging die zich het afgelopen jaar positief in de kijker werkte en daarmee tevens ook Zwevegem op de kaart zet.

Deze keer ging de titel naar de organisatoren van Moen Feest. Jaarlijks weten ze enkele duizenden muziekliefhebbers naar Moen te lokken om hen te laten genieten van optredens van topartiesten. Stijn Vermoere, marketingdirecteur van brouwerij De Brabandere, vergeleek in zijn gelegenheidstoespraak het festival met een goed draaiend café. “Vroeger had je met een tapinstallatie, wat tafeltjes en stoelen, genoeg om een café uit te baten. Nu lukt dat niet meer. Er moet ook iets meer bij zijn. Dit geldt ook voor een festival. Destijds kon je met een podium en wat muzikanten een festival organiseren. Nu moet er ook wat beleving bij komen. Dit hebben de mensen van Moen Feest goed begrepen. Ook naast de muziek valt er heel wat te beleven. Denken we maar aan het reuzenrad of de lekkere wereldkeuken. Wij zijn als bedrijf blij dat we zo’n festival kunnen en mogen sponsoren.”

Vliegend goudvisje

Op de tweede plaats eindigde Evy Celen. Zij bracht vorig jaar haar eerste kinderboek uit. Met Lolo en het Vliegende Goudvisje, stapt ze in de fantasie van Milo, een jongen met hersenverlamming waardoor hij beperkt is in zijn doen en laten. Evy schreef niet alleen het verhaal, ze maakte er ook mooie tekeningen bij. Ondertussen heeft ze nog een tweetal verhalen klaar die ze graag wil uitgeven.

Eervol derde werd de kortfilm Yes gemaakt door Rudy Deschynck, Hein Avet en Groep Ubuntu. 13 cliënten werden uitgedaagd om tijdens dit creatief proces te leren omgaan met opdrachten en hun sociale vaardigheden te ontwikkelen. Een geslaagd project dat zich afspeelde in en om OC De Brug en waaraan verenigingen als Sobeka Kayakclub en Showband Calypso hun medewerking verleenden. Moen Feest kreeg een uniek beeldje, in de vorm van een uil, het symbool van het Willemsfonds. Daarnaast was er voor de drie laureaten nog een oorkonde en een kleine attentie. (GJZ)