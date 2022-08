Moeders komen samen in Roeselare en delen ervaringen tijdens Wereld Borstvoedingsweek

In het kader van de Wereld Borstvoedingsweek kwamen woensdagochtend een 25-tal mama’s, die hun kindje borstvoeding geven, samen in het Noordhof om er hun ervaringen met elkaar te delen. “In het begin voelde ik me een beetje abnormaal bij het geven van borstvoeding, maar ik raad het iedere jonge mama aan te doen.”

Onder de noemer ‘Voeden in Verbinding’ groepeerden mama’s zich op vijftien locaties in Vlaanderen en Brussel. De mama’s geven allen borstvoeding aan hun baby’s en zijn daar best trots op. In Roeselare kwamen er een 25-tal voedende moeders samen in het park Het Noordhof. “Het is eens leuk om ervaringen rond borstvoeding te delen met andere mama’s. Nee, het is niet altijd even gemakkelijk voor een moeder om borstvoeding te geven, maar we raden iedereen aan het te doen”, aldus Kyany Lagrou, mama van de 2,5 maanden oude Lucas Degryse.

Zij babbelde onder andere met Trui Vandecasteele, mama van de negen maanden oude Achiel Vandezande. “In het begin vond ik mezelf wat abnormaal toen ik borstvoeding gaf, maar uiteindelijk is het de normaalste zaak van de wereld. De voeding is nog gezonder voor de baby en je bouwt een hechte band op. Een momentje van quality time tussen mama en baby. In het begin was ik bang voor reacties op het geven van borstvoeding in het openbaar, maar eigenlijk zijn er amper negatieve reacties gekomen. Ik raad het dan ook iedere mama aan om borstvoeding te geven.” Achiel is inmiddels negen maanden, maar toch geeft Trui hem nog steeds borstvoeding. “En dat hoop ik nog zo lang mogelijk te doen.”

Wie toch wat beschaamd is om in het openbaar borstvoeding te geven, kan steeds terecht bij Mamado. In de winkel in de Wallenstraat, gespecialiseerd in borstvoeding, is er een speciaal ingericht hoekje waar mama’s terecht kunnen om hun baby te voeden. Soms zitten er zelf enkele mama’s samen, net zoals vandaag. Het voeden van de baby’s creëert een moment van verbinding tussen de mama’s”, aldus Lies Roelens van Mamado. Zij verhuist dit najaar met haar zaak naar de Noordstraat. “Daar zullen we nog een grotere, afgescheiden ruimte voorzien voor de voedende mama’s.”

De samenkomst van de mama’s in Roeselare werd woensdag georganiseerd door Mamado en de vroedvrouwen van Aesem. “We zijn heel blij met de opkomst vandaag. Het is gelukt om een grote groep mama’s samen te brengen. Dit is een verbindend moment.”