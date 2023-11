Moederhuis bracht gouden paar samen

Gabriël De Ruyck (72) en Lutgarde Blyaert (72) werden naar aanleiding van hun gouden huwelijksjubileum samen met hun familie ontvangen op het gemeentehuis.

Gabriël, geboren in Creil (Frankrijk), is de zoon van Gerard De Ruyck en Paula Hoste. Toen hij acht jaar was verhuisde het gezin, met nog vier kinderen, naar België en kwam in het Tieltse wonen.

Lutgarde Blyaert werd geboren in Schuiferskapelle als dochter van Gerard Blyaert en Maria Steyaert in een gezin met tien kinderen.

Moederhuis

Gabriël en Lutgarde leerden elkaar kennen in het moederhuis in Tielt waar Lutgarde werkte en Gabriël op bezoek kwam bij schoonzussen die waren bevallen. Toen de twee jongelingen mekaar in het oog kregen, gingen hun harten sneller slaan en kwam de klik meteen.

Ze traden in huwelijk op 19 oktober 1973 en gingen wonen in Tielt. Na een jaartje verhuisden ze naar Axpoele in Ruiselede in de Aaltervoetweg, tussen de mais en de aardappelen. Om den brode ging Gabriël werken als elektricien en verdiende Lutgarde haar centen in het moederhuis en later in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt.

Het gezin breidde uit met twee kinderen: Charlotte, gehuwd met Stijn Van Dorpe (Daan en Lieze) en Lieven, gehuwd met Tine Brits (Floris, Judith, Fien). Meestal trekken Gabriël en Lutgarde eropuit met de fiets en genieten ze van de natuur. Regelmatig brengen ze een bezoek aan de kinderen en de kleinkinderen. Ver van onder de kerktoren gaan ze niet. Jaarlijks brengen ze een bezoek aan de nicht van Gabriël die in Frankrijk woont.

Moestuin

Nu ze met pensioen zijn, kan men Gabriël vinden in zijn moestuin of gaat hij een handje toesteken bij de kinderen. Lutgarde houdt van de huishoudelijke taken (koken, strijken). Ze is lid van verscheidene zangkoren en brengt graag een bezoek aan de rommelmarkt. (WV)