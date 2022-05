Moeder plaatst vraagtekens bij overlijden Bruggeling in Cambodjaanse cel: “David was daar de ‘zon in de hel’, maar hij werd ook met de dood bedreigd”

In een Cambodjaanse cel is in de nacht van vrijdag op zaterdag David Catry (40) overleden. De Bruggeling zat in de Prey Sar-gevangenis – in Cambodja beter bekend als “de hel” – een levenslange gevangenisstraf uit voor drugssmokkel. Een astma-aanval zou hem fataal zijn geworden, maar zijn moeder plaatst daar vraagtekens bij. “David was daar de zon in de hel, maar hij werd ook met de dood bedreigd”, zucht Huguette Bogaert uit de Brugse wijk Sint-Jozef.

In januari 2018 werd David Catry op de luchthaven van de Cambodjaanse hoofdstad Phnom-Penh betrapt met een kilogram cocaïne in de valse bodem van zijn valies. Aanvankelijk ontkende de Bruggeling zijn betrokkenheid, maar tijdens zijn proces ging hij toch over tot bekentenissen en gaf hij toe dat hem 30.000 dollar was beloofd. Naar eigen zeggen ging het om een eenmalige misstap door financiële problemen. Maar het werd een misstap met vreselijke gevolgen want de plaatselijke rechtbank veroordeelde Catry in juni 2018 tot levenslange opsluiting in een Cambodjaanse cel.

De Belgische vrienden van David richtten de vzw Fasap – afkorting voor ‘Free as soon as possible” – op om geld in te zamelen voor de Bruggeling, die enkele jaren eerder na een relatiebreuk naar Cambodja was verkast om er een foodtruck uit te baten. Er werd ook een online petitie opgestart om de man zijn straf in België te laten uitzitten. De leefomstandigheden binnen de muren van de Prey Sar-gevangenis zijn dan ook erbarmelijk. Ze wordt in de Cambodjaanse volksmond niet voor niets “de hel” genoemd. De gezondheidstoestand van Catry, die al sinds zijn geboorte met astma kampt, ging er in de gevangenis op achteruit en in september 2020 belandde hij al eens in een lokaal ziekenhuis na een zware astma-aanval.

Nieuwe astma-aanval

Maar in de nacht van vrijdag op zaterdag werd een nieuwe aanval Catry fataal. “David werd nog naar het ziekenhuis overgebracht, maar alle hulp kwam te laat”, getuigt moeder Huguette Bogaert (69). “De omstandigheden in die gevangenis waren vreselijk. David kampte al heel zijn leven met astma en we vreesden dat een zware aanval hem vroeg of laat het leven zou kosten. Twee weken geleden hoorde ik David voor het laatst aan de telefoon. Hij wou een aerosoltoestel kopen en we hebben hem dan geld opgestuurd. Ik heb er geen idee van of hij dat toestel daadwerkelijk heeft kunnen aankopen. Ik leerde hem telefonisch ook nog yoga-oefeningen aan om te gaan met een aanval.”

Huguette plaatst evenwel vraagtekens bij de dood van haar zoon. “Ik sluit niet uit dat hij werd vermoord”, zucht ze. “Mijn zoon inspireerde zijn medegevangenen die hem de zon in de hel noemden. Maar hij werd ook met de dood bedreigd door de bende voor wie hij drugs smokkelde. De plaatselijke autoriteiten hebben een onderzoek geopend naar zijn dood en ik hoop dat dit de nodige antwoorden zal opleveren.” Twee jaar geleden was Huguette een maand in Cambodja en kon ze haar zoon 25 keer bezoeken. “Maar door corona ben ik helaas nooit meer terug kunnen gaan. Telefonisch motiveerde ik hem wel om niet op te geven. Maar het heeft niet mogen zijn. Ik ben mijn enige kind kwijt.”

Uitlevering

Volgens zijn moeder stond David op het punt om aan België te worden uitgeleverd en dat maakt zijn plotse overlijden extra pijnlijk. “Op 16 mei was er een bezoek gepland door de Belgische ambassade en de Cambodjaanse eerste minister aan de gevangenis om de nodige documenten te tekenen. Maar zover is het dus niet gekomen. Er was hem in Cambodja de hemel beloofd, maar hij eindigde in de hel. Het was zijn papa, van wie ik al sinds 1995 gescheiden leef, die mij zaterdag het vreselijke nieuws kwam melden.”

Advocaat Christiaan Buelens behartigde het dossier van David. Hij stelt dat er geen uitleveringsverdrag is tussen België en Cambodja en dat alle rechtsmiddelen waren uitgeput, maar hij bevestigt dat er via politieke weg een oplossing werd gezocht en dat er in dat kader op 16 mei een bezoek aan de gevangenis stond gepland.

Ondanks zijn misstap kon David nog op heel veel steun rekenen vanwege zijn Belgische vrienden. Op de Facebookpagina “Free David Catn Catry” regende het zaterdag dan ook steunbetuigingen. “Ik ben bijzonder dankbaar voor de steun die David tot het einde heeft blijven krijgen”, zegt Huguette. “Hij was een graag gezien persoon. Altijd welgezind en goedlachs. David zal in Cambodja gecremeerd worden en daarna naar België worden overgebracht. We zullen de urne op de luchthaven van Zaventem mogen ophalen. Daarna zullen we hier ook nog een afscheidsceremonie organiseren.”

(AFr)