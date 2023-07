Moeder en dochter zoeken samen warme thuis na zware verwaarlozing: “Zijn echte schootkatten”

De Krant van West-Vlaanderen gaat elke week op zoek naar een baasje voor een beestje, want niet alle huisdieren vinden makkelijk een nieuwe thuis. Deze week gingen we langs bij de vzw ’t Kattenkwaad in Izegem. Daar zoeken ze een thuis voor kattin Meis (1) en haar dochter Choco (10 weken). Twee aanhankelijke schootkatten met een voorliefde voor knuffels.

“We vonden Meis na een oproep van een bezorgde buurtbewoner die haar had horen huilen”, vertelt Samya Delforce, voorzitter en oprichter van ’t Kattenkwaad. “Ze bleek een eigenaar te hebben die niet naar haar omkeek, dus kwam ze bij ons terecht. Meis had vier kittens waarvan er drie al gratis werden weg gegeven. De vierde was ziek en kwam dus mee naar de opvang. We doopten haar Choco.”

Plusmama

Choco en Meis ontpopten zich tot lieve, aanhankelijke katten. “Als Meis een schoot ziet, dan moet en zal ze erop springen”, lacht Samya. “Zonder constante aandacht en knuffels is ze niet tevreden. Ze kan het heel goed vinden met andere katten. Hier in de opvang zorgt ze ook voor vijf weeskittens. Daarom willen we haar graag samen plaatsen met haar dochter Choco. Het liefst bij iemand die ze binnen houdt en veel aandacht geeft.”

Zowel Meis als Choco gaan netjes op de kattenbak en worden binnenkort gesteriliseerd. Binnen enkele weken zijn ze klaar voor hun nieuwe thuis.