Moeder en dochter openen B&B Odit via Blind Gekocht

Met een stevig duwtje in de rug van het tv-programma Blind Gekocht openen moeder en dochter Christine Mahieu (70) en Lien Depoorter (36) in de Kardinaal Mercierstraat hun B&B Odit. “Mama en ik droomden hier al lang van”, zegt Lien.

Met een budget van 640.000 euro voor een kangoeroewoning met bijbehorende B&B namen Lien Depoorter en haar moeder Christine Mahieu deel aan het programma Blind Gekocht op Play 4. Daarin gaan presentator Jani Kazaltsis en een team experts op zoek naar geschikte panden op basis van specifieke wensen van de deelnemers. Eens een geschikt pand is gevonden, wordt het flink onder handen genomen door ervaren interieurarchitecten.

Voor Lien en Christine is het televisieavontuur goed uitgedraaid, want ze vonden een geschikt pand, waar ze al wonen én waar ze op 30 juni hun B&B Odit openen. Christine, een gepensioneerde leerkracht plastische opvoeding, zal zich in de week over de B&B ontfermen. Lien, die blijft werken als eventcoördinator bij de Vlaamse overheid en eerder bij de jeugddienst van Brugge actief was, zal haar in het weekend met veel plezier bijstaan.

Gezamenlijke passie

“Mama en ik dromen hier al lang van. Tijdens de coronaperiode hebben we dan ook veel B&B’s bezocht om inspiratie op te doen”, vertelt Lien. “Gastvrijheid, onze stad Brugge en lekker eten en drinken zijn al lang onze gezamenlijk passies. Samen een B&B uitbaten is dus perfect voor ons.”

Het pand ligt in de Kardinaal Mercierstraat, in het Stubbekwartier, dat deel uitmaakt van de wijk Christus-Koning. Het is gebouwd in art-decostijl en dateert uit 1930.

“Het was voor ons belangrijk dat we er samen konden wonen maar toch elk onze privévertrekken hebben, die dan ook nog eens los staan van het gedeelte waar de gasten verblijven. De formule van een kangoeroewoning is dus ideaal voor ons”, zegt Lien. “De verschillende gedeelten hebben ook elk hun eigen stijl. De B&B heeft twee kamers, ingericht door twee designers van Blind Gekocht. Ze zijn vernoemd naar de Belgische architecten Henry Van de Velde en Victor Horta. Iedere morgen serveren we voor de gasten een verzorgd ontbijt met verse streekproducten in de gezamenlijke ontbijtruimte.” (PDV)

www.oditbnb.be