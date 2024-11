Moeder en dochter op zoek naar verloren ketting met as van overleden baby: “Het voelt nu alsof we niet compleet zijn”

Cindy Meulemeester en haar 15-jarige dochter Kiljana zijn op zoek naar een kettinkje met daarin de assen van Kitana, het andere dochtertje van Cindy dat kort na haar geboorte overleed. Het kettinkje ging verloren tijdens een bezoek aan het zwembad Sportoase in Roeselare. “Het voelt alsof we niet compleet zijn.”

Cindy Meulemeester en haar dochter Kiljana uit Houthulst gingen zondag zwemmen in Sportoase in Roeselare. “We dragen allebei een kettinkje met daarin de as van Kitana. Mijn ander dochtertje overleed negen jaar geleden enkele dagen na de geboorte”, aldus Cindy. Zij draagt nu al jarenlang een kettinkje met daarin de as van Kitana. “Kiljana vroeg al snel of ze ook zo’n kettinkje mocht hebben. Toen ze tien jaar oud was, heb ik dat gegeven. Sindsdien draagt zij ook een deeltje van Kitana met zich mee.”

Verloren

Terwijl moeder Cindy haar kettinkje altijd draagt, doet Kiljana het enkel af wanneer ze gaat zwemmen. “Ze is bang dat ze het in het zwembad zou verliezen.” Kiljana borg het kettinkje zondag mooi op in een van de lockers in het zwembad, maar na het zwemmen bleek plots dat het emotioneel waardevol object weg was. “Waarschijnlijk is het uit de locker gevallen toen we onze kleren na het zwemmen er uit wilden halen.”

Moeder en dochter zochten zondagmiddag onmiddellijk naar het kettinkje. Zonder resultaat. Ook bij de balie aan de inkom van het zwembad was er niets binnengebracht. “Maandag vroegen we ook na bij het zwembad of het misschien bij de verloren voorwerpen lag, maar ook dit leverde niets op.”

Oproep

Mama Cindy plaatste maandag een oproep op sociale media in de hoop dat iemand toch het kettinkje gevonden heeft. “Dinsdag zal ik nog eens bellen en ga ik ook een blad uithangen in het zwembad. De ketting heeft geen grote financiële waarde, maar de emotionele waarde voor ons is immens. Het voelt nu alsof we niet compleet zijn.”