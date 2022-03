Moeder doet wanhopige oproep om mee uit te kijken naar 15-jarige dochter

Sabrina De Jode uit Izegem schreeuwt op sociale media haar ongerustheid uit over haar dochter, Tatjana Demeulenaere (15), die sinds maandag verdwenen is. Het meisje, dat op school zit in Sint-Idesbald in Roeselare was op weg naar De Zande in Beernem, waar ze verblijft, maar is daar niet aangekomen.

Maandagmorgen had Sabrina De Jode nog contact het haar dochter. Toen ze om 16 uur school (Sint-Idesbald in Roeselare) verliet moest ze met de bus richting station om daarna de trein richting Brugge te nemen om zo de jeugdinstelling De Zande in Beernem, waar ze al ongeveer een jaar verblijft, te bereiken. “Maar daar is ze nooit aangekomen”, klinkt het bij mama.

Ondertussen is alle contact verbroken en lanceerde mama Sabrina De Jode die in Izegem woont een emotionele oproep op sociale media.

Wie Tatjana Demeulenaere gezien heeft, neemt het best contact op met de politie.