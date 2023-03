Modder trotseren en streek verkennen met Buggy Des Flandres

De streek tussen Komen-Waasten en de Kemmelberg verkennen, terwijl de modder je rond de oren vliegt? Wie in één van de racemachines van Buggy Des Flandres stapt, zal het landschap ontdekken op een ongeziene manier vol adrenaline. De activiteit moet een nieuwe dimensie geven aan het toerisme in de regio.

Gordels aan, contact, vol gas vooruit! Hoewel Buggy Des Flandres, met Kevin Verstraete (29) aan het spreekwoordelijke stuur, pas in december van start ging raast de ondernemer aan een rotvaart door de wereld van ontspanning en vertier. “De zaak bestond al maar kende in het verleden een vertrek vanuit Frankrijk”, zegt de adrenalinejunkie. “Ik leerde het bedrijf kennen nadat ik een cadeaubon had gekregen. Tijdens onze trip liet de vorige eigenaar weten dat hij zijn bedrijf wilde verkopen. Ik vond de ervaring waanzinnig dat ik amper na een dag tijd het besluit nam om de zaak over te nemen en mij in Waasten te vestigen.”

Rijbewijs

Een vloot aan racemonsters staan er op avontuurlijke chauffeurs te wachten, met een flinke dosis sensatie als zekerheid. “Het zijn inderdaad pittige machines die vlot 120 kilometer per uur kunnen halen en die echt overal door raken. Toch hebben we besloten om ze te begrenzen op 65 kilometer per uur, want het moet plezierig blijven natuurlijk. Als onervaren bestuurder aan 100 per uur over modderige wegen rijden staat gelijk aan een ongeval krijgen en dat kan de bedoeling niet zijn. Het is extreem pittig om te doen, maar het blijft toegankelijk voor iedereen die minstens 18 jaar is en in het bezit is van een rijbewijs.”

Toestemming

Onder begeleiding van Kevin kunnen de aspirant moddervreters de ruime regio gaan verkennen op een unieke manier. “Voor het volledige parcours zijn we ongeveer twee uur onderweg en hoewel het nogal braaf start, mag je met grote zekerheid zeggen dat je erg vuil terug zal keren. Via landelijke wegen in Waasten en Ploegsteert trekken we naar Mesen om zo de Kemmelberg en ook de Rodeberg en Zwarteberg te gaan verkennen. We rijden voorbij plaatsen die een schitterend zicht op de omgeving bieden, terwijl we door bergen modder ploeteren. Ik merk dat het net die combinatie is die de mensen zo aanspreekt. Jong en oud vinden elkaar in deze mix van sensatie, natuur en geschiedenis.”

Het parcours, goed voor een trip van 54 kilometer, werd door Kevin zorgvuldig uitgestippeld. “Slechts een klein stukje gaat over asfalt, voor de rest worden bijna enkel landbouwwegels gebruikt”, sluit hij af. “We zijn dus met alle betrokken landbouwers gaan spreken om hen het project uit te leggen en hun toestemming te vragen.”