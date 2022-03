MOCA: een belevingsadres in huiselijke sfeer voor mama’s en baby’s: “Producten voor ieders budget”

In de galerij tussen de Ooststraat en de Houtmarkt is MOCA een nieuw verwenadresje in Scandinavische stijl voor ‘Mommies & Minnies’. Daar vinden mama’s zowel leuke hebbedingen voor zichzelf als voor hun kersverse spruit. Zaakvoerster Aurélie helpt hen graag om een geboortelijst samen te stellen.

MOCA is het geesteskind van Aurélie Maréchal (31). Het idee rijpte bij haar toen ze zelf zwanger was. “Eigenlijk had ik al veel langer het gevoel dat ik als zelfstandige aan de slag wilde”, steekt Aurélie van wal. “Toen ik nog heel jong was, ging ik mijn oma helpen die in de groothandelssector heeft gewerkt op de Trade Mart in Brussel. Oma is altijd een harde werker geweest, en ook ik heb al jong geleerd om de handen uit de mouwen te steken. Toen ik na mijn studies ging werken, ondervond ik wel dat ik sterk was in administratie, en ik gaf mij altijd 200 procent, maar eigenlijk kreeg ik nooit echt waardering en ik putte ook geen voldoening uit mijn werk. Daardoor ben ik beginnen jobhoppen. Vorig jaar werd ik zwanger, maar het was een lastige zwangerschap en ik voelde me vaak moe en ziek. In die periode ontdekte ik ook dat er in deze regio zo goed als niks was voor zwangere vrouwen. Ofwel moest je shoppen op het internet, ofwel een uur rijden! Dat was de aanleiding om te beginnen brainstormen, en het idee om een eigen zaak te starten, kreeg stilaan vorm. Eerst dacht ik om iets online te beginnen, maar mijn vriendin zei me: Niks werkt beter dan een fysieke winkel.”

Ik heb me gebaseerd op producten die ik zelf nodig had tijdens mijn zwangerschap

Combinatie

“Het idee om een babywinkel te beginnen zat 10 jaar geleden al in mijn hoofd, maar toen had ik nog te weinig ervaring”, gaat Aurélie verder. “Nu zag ik ook het bredere plaatje. Ik wilde een combinatie van alles voor de baby met leuke spullen en een aangename winkelbeleving in een huiselijke sfeer voor de mama. Het concept houdt in dat de klanten alles op eenzelfde locatie moeten kunnen vinden: een ruime keuze aan producten van de betere merken die je niet overal vindt, een grote paskamer waar ook plaats is voor een buggy, een hoekje met een zitje waar mama’s borstvoeding kunnen geven, een verzorgingstafel en een plaspotje voor baby’tjes en peuters, een speelhoekje, een microgolfoven om een flesje op te warmen… Ik heb me gebaseerd op producten die ik zelf nodig had tijdens mijn zwangerschap, en daar horen ook mocktails bij, want als zwangere vrouw wil je toch wel eens iets anders dan water en frisdrank! Intussen merk ik dat ook vrouwen met een maatje meer hier klant zijn, want bij de ruime zwangerschapskleding vinden ze zeker hun gading. We bieden ook tweedehandskleding aan van betere kwaliteit, zodat we producten hebben voor ieders budget.” Ook over de naam heeft Aurélie goed nagedacht. MOCA staat voor Mikael (haar man), Oscar en Charlie (haar zoontjes) en Aurélie. Of je kunt het ook interpreteren als MOtherCAre…

MOCA Houtmarkt 4C, Veurne – tel. 0476 08 20 01 – dinsdag tot en met zaterdag, van 9.30 tot 17.30 uur – maandag/zondag gesloten https://www.moca-formommiesandminis.be/