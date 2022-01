Mobiliteit en veiligheid: nog werk aan de winkel

Mobiliteit is een hot item en stopt nooit. Zoveel is zeker. Er werden in Deerlijk al inspanningen geleverd, maar er is nog werk aan de winkel, klinkt het bij de oppositie. Bevoegd schepen Regine Rooryck wijst op enkele mooie realisaties en projecten die op stapel staan.

Met de unaniem goedgekeurde meerjarenplanning lijkt Deerlijk zich te ontpoppen tot een moderne gemeente… maar op het vlak van mobiliteit is het vooral ‘we zijn ermee bezig’, al lijkt ’stilstand’ eerder het betere woord. “Wij pleiten al langer voor een algemeen mobiliteits- en veiligheidsplan voor (minstens) de strook van de Barakke – waar de herinrichting van het kruispunt blijkbaar in de diepvries zit – tot aan de site Francar”, stelt onafhankelijk raadslid Sophie Mespreuve, die samen met Dirk Demeurie een zitje heeft in de gemeenteraad. “Meer dan enkele aanzetten, oplapwerk en tijdelijke ingrepen is men niet gekomen.”

Mobiliteitswerkgroep

Schepen van Mobiliteit Regine Rooryck. (Foto DRD)

“Om dat wel te bereiken, moeten niet noodzakelijk dure studiekosten betaald worden. Een beetje luisteren naar de bewoners en een goed functionerende mobiliteitswerkgroep zouden ons al een stap vooruit kunnen zijn. Aanslepende punten zijn onder meer het zwaar verkeer en de veiligheid in de Beverenstraat, parkeer- en veiligheidsproblemen aan de scholen, tijdelijke ingrepen als fietsstraten, het mank lopend ‘tijdelijk’ eenrichtingsverkeer in de Sint-Rochusstraat en de Nieuwstraat en de onveiligheid in de Stationsstraat.”

“Is er al een duidelijk beeld over het aantal toekomstige parkeerplaatsen in het centrum? Wanneer gebeurt er iets in de Waregemstraat? Zal het DNA-plan van Sint-Lodewijk de verkeersproblematiek oplossen? Welke oplossing komt er voor Bistierland uit de bus en wanneer zullen de werken op de Belgiek ‘eindelijk’ aanvatten? Allemaal vragen… Het goede nieuws is dat de meerderheid nog drie jaar heeft, het slechte nieuws dat er maar drie jaar meer rest.”

“Dagelijks zijn we bezig in de zoektocht naar oplossingen voor mobiliteit”, aldus schepen van Mobiliteit Regine Rooryck (CD&V). “We gaan voor een verkeersveilig Deerlijk en daarvoor de nodige budgetten voorzien in de meerjarenplanning. We zijn bezig met een update van het oude mobiliteitsplan en verbreden en verdiepen het plan om vooral de verkeersveiligheid van de trage weggebruiker te verhogen volgens het STOP-principe.”

“We zitten zeker niet stil. We zijn constant op zoek naar evenwicht tussen de verscheidene actoren in het verkeer. Parkeerplaatsen in het centrum blijven belangrijk voor onze handel en we willen dat aantal dan ook behouden. Bepaalde werken zoals nieuwe fietspaden in de Waregemstraat hangen samen met de start van rioleringswerken, waarvoor we subsidies krijgen. In het DNA-plan van Sint-Lodewijk zitten verkeersveilige acties die zullen worden uitgewerkt om de verkeersveiligheid te verhogen in Sellewie. Het kruispunt Belgiek is een werk van AWV. Ook voor mij mag dit dossier vlugger gaan… We blijven vlijtig verder doen.” (DRD)