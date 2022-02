Mobile mapping brengt Zuid-West-Vlaanderen in beeld

Vanaf deze week kan men in het werkingsgebied van Leiedal een drietal speciale wagens met 360°-camera’s spotten. De wagens zijn van de Nederlandse firma Cyclomedia. Ze verzorgen de komende weken ‘mobile mapping’ in Zuid-West-Vlaanderen in opdracht van Leiedal en de lokale besturen. De fotoshoot levert interessante data op, waardoor besturen nieuwe inzichten kunnen verwerken.

Mobile mapping is de techniek waarbij een rijdend voertuig om de vijf meter een 360°-beeld neemt aangevuld met laseraltimetrie. Dat betekent dat de wagens als het ware duizenden laserstralen per seconde afschieten en de reflectie terug opvangen waardoor gebouwen en andere objecten als puntenwolken in kaart gebracht worden.

“Via de gebruiksvriendelijke toepassing ‘Street Smart’ kunnen lokale besturen de virtuele, gedetailleerde beelden gebruiken voor onder meer terreinverkenning, controles, inventarisaties, opmetingen, visualisaties en zelfs 3D-modellerin”, vertelt projectmanager GIS & data Inge Wydhooge.

“Hiermee leggen we een stevige basis om verdere data-analyses uit te voeren. Objecten in de buitenruimte kunnen bijvoorbeeld aan de hand van de verzamelde data automatisch gedetecteerd worden. Denk aan verkeersborden, bomen en straatverlichting. Ook een automatische wegdekinspectie behoort tot de mogelijkheden om eventuele beschadigingen in een vroegtijdig stadium vast te stellen.” Er wordt tijdens deze opnames rekening gehouden met de privacy van de inwoners. Op de gemaakte beelden worden gezichten, nummerplaten en andere gevoelige zaken onherkenbaar gemaakt.

2960 kilometer

Het is de tweede keer dat Cyclomedia de regio Leiedal in kaart brengt. Tot 2019 bood de Vlaamse overheid een gelijkaardige dienstverlening aan maar deze werd stopgezet. “In 2020 namen we voor het eerst het initiatief voor deze gezamenlijke en kostendelende aankoop voor het nemen van de beelden”, verduidelijkt Leiedalvoorzitter Wout Maddens.

“In totaal gaat het om 2960 kilometer weg die de speciale wagens met 360°-camera’s in beeld zullen brengen. Daarnaast worden er via vliegtuigen en 447 vierkante kilometer luchtbeelden ingewonnen. Deze fotoshoot van de volledige regio levert de lokale besturen een enorme tijdswinst op. De data bieden waardevolle inzichten en maken in veel gevallen een terreinbezoek overbodig.”

De gebruikte verdeelsleutel maakt deelname aan deze aankoop voor de betrokken gemeenten aantrekkelijk. Door de gezamenlijke aankoop hebben ze toegang tot een topproduct voor een lagere prijs. De echte waarde van de data zit evenwel in het gebruik ervan. Daartoe zal Leiedal de volgende jaren verschillende initiatieven nemen om zoveel mogelijk rendement uit de data te halen.

Ook gunning gedetailleerde orthofoto’s

Leiedal begeleidde tevens de groepsaankoop van gedetailleerde orthofoto’s. Dat is een aaneensluitend beeld afgeleid van elkaar overlappende luchtfoto’s. Bij de verwerking tot de orthofoto worden de systematische vervormingen gecorrigeerd zodat er een metrisch nauwkeurig beeld gevormd wordt.

De lokale besturen zullen deze beelden aanvullend gebruiken voor het uitvoeren van inventarisaties en/of controles van onder meer voetpaden of wegmarkeringen, om verkeerssituaties te bekijken en metingen uit te voeren.

Het Tieltse bedrijf Eurosense staat in voor het maken van de orthofoto’s, die analyse tot op vijf centimeter mogelijk maken. De luchtfoto’s worden in de loop van maart of april gemaakt.