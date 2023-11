Mobiele sluikstortcamera niet meer in gebruik: “Rendement is minimaal”

Sinds de gemeente in de vorige legislatuur een mobiele camera kocht om in te zetten in de strijd tegen sluikstorten en zwerfvuil, werden amper pv’s uitgeschreven. Bovendien waren er regelmatig technische problemen. De gemeente zal geen nieuwe camera aankopen.

In totaal werden in 2019 en 2020 respectievelijk slechts één en vier pv’s aan overtreders uitgeschreven op basis van beelden van de mobiele camera. Het toestel blijkt bovendien al sinds begin 2021 kapot waardoor de voorbije drie jaar geen enkel proces verbaal meer werd uitgeschreven aan sluikstorters.

Dat blijkt uit een vraag van raadslid Lode Vanneste (N-VA) aan schepen van Afvalbeleid Ruben Strobbe (CD&V). “Volgens cijfers van een studie van Mooimakers in 2019 blijkt dat de hoeveelheid sluikstort en zwerfvuil nochtans daalt tussen de 5 en 55 procent in gemeenten die gebruik maken van een camera. Voor de N-VA is de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten een absolute prioriteit Wij vragen daarom om zo snel mogelijk een nieuwe camera aan te kopen en die in te zetten op hotspots in onze gemeente waar veel afval en zwerfvuil wordt achtergelaten”, vertelt Vanneste.

Total loss

Maar daar wil de gemeente niet op ingaan. Volgens de schepen waren er heel regelmatig problemen met het toestel.

“Sinds de ingebruikname van de mobiele camera zijn we haast continu geconfronteerd met technische problemen en intussen is de camera zelfs volledig total loss verklaard. Wat ik betreur en wat heel jammer is, want ik geloof dat deze camera aangekocht is met de beste intenties en grote ambities.”

“Aan de aanschaf van deze camera kleefde ook een stevig prijskaartje, terwijl hij nauwelijks rendeert. De pakkans met deze mobiele camera is heel laag, daarom zullen we geen nieuwe camera aankopen”, vertelt Strobbe. Volgens hem beschikt ook de politiezone over zo’n toestel en hadden ook zij gelijkaardige problemen. “We hebben al geopperd om de camera-inzet op te nemen binnen het takenpakket van onze afvalintercommunale IVBO. Maar daar botsen we momenteel op de GDPR-regelgeving”, klinkt het.

Het gemeentebestuur belooft wel werk te maken van sensibilisering en waarschuwingsborden. “Als we die op kwetsbare plekken uithangen en de inwoners aantonen dat de pakkans daar groter is, schrikken we potentiële sluikstorters af”, besluit Strobbe.