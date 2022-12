Mobiele ‘Gallery’ brengt meer zichtbaarheid voor innovatieve projecten in Kortrijk

Op de Grote Kring in Kortrijk landde gisteren de “Gallery”. Deze gloednieuwe presentatiemodule werd ontwikkeld binnen het project Design in Town en biedt ruimte aan bedrijven en organisaties om hun activiteiten, producten, initiatieven te delen met het grote publiek.

“Op die manier wordt er ingespeeld op een versterking van de handelskern en regionale visibiliteit, en kan je als organisatie eens op een andere manier over een project communiceren. En dat op verschillende locaties. De ‘Gallery’ is zo ontwikkeld dat ze in de regio kan reizen”, vertelt Sebastien Hylebos, projectmanager Designregio Kortrijk. ‘De mobiele “Gallery’ bestaat uit meerdere types modules die kunnen gecombineerd worden. Op die manier kan er steeds een gepaste samenstelling opgezet worden naargelang de inhoud”, vult Kris Dekeyzer aan, projectmanager Intercommunale Leiedal.

Presentatie ontwikkeld

De mobiele vitrine op de Grote Kring werd in co-creatie ontwikkeld door Intercommunale Leiedal en Designregio Kortrijk in samenwerking met ontwerpbureau Verhaert en geproduceerd door Wolters Mabeg, met de financiële steun van Interreg France-Wallonie-Vlaanderen. “Voor de kick-off van de ‘Gallery’ ontwikkelde open makerspace BUDA::lab een presentatie. Passanten krijgen meer uitleg over de werking van het lab en ontdekken onze projecten”, zegt Stan Dewaele.

De uitbating is in handen van Designregio Kortrijk. Geïnteresseerde bedrijven of organisaties kunnen voor de uitwerking een beroep doen op het netwerk van creatievelingen en ontwerpers van Designregio Kortrijk. Meer informatie via info@designregio-kortrijk.be.