Mobiele Blikbar present op Triatlon duatlon Kortrijk: “Ecologisch, compact, goedkoop én lekker”

Wie een drankje wil tijdens de ‘Triatlon duatlon Kortrijk’ op zondag 19 juni kan terecht bij Jonas en zijn mobiele Blikbar. Het is zijn bedoeling elke week uit te fietsen in Kortrijk.

Het concept van Blikbar is ontstaan tijdens de quarantaineperiode van corona. Mensen konden niet meer op café, dus werden steeds vaker tuinfeestjes georganiseerd. Zo kreeg Jonas Nowé (25) het idee om een mobiele compacte bar te creëren. Hij vond een bakfiets die hij kon ombouwen, maar een tapinstallatie was voorlopig buiten budget. Daarnaast was er ook niet voldoende plaats voor een afwasbak en glazen.

“Toen kreeg ik het idee om te werken met blikjes. Het is compact, makkelijk fris te houden en er is geen afwas nadien. Ook de smaak van het product blijft beter behouden dankzij de coating binnenin omdat het niet in aanraking komt met licht. Daarnaast is werken met blik milieuvriendelijk: het is recycleerbaar en vraagt minder vervoerslasten dan bijvoorbeeld het zwaardere glas”, zegt Jonas.

Ook cocktails in blik

Blikbar serveert voorlopig de bieren Vedett, Kasteelbier Rouge en La Chouffe. Jonas is van plan het bieraanbod binnenkort uit te breiden met meer speciale bieren. Daarnaast zijn er ook vegan wijnen en cocktails (margarita en Pornstar Martini) uit blik te verkrijgen.

“Ik keek naar Shark Thanks, een programma dat mensen met een uitvinding helpt hun product op de markt te brengen. Daar werd een blikopener voorgesteld die de binnenkant van een blik kan opensnijden zonder scherpe randen te creëren en zo het blik omtovert tot een volwaardig glas. Die heb ik meteen aangeschaft voor de wijnselectie. De cocktails kan je zoals een conservenblik met een lipje opentrekken. Die smuk ik dan verder op met wat ijsblokjes, een stukje fruit en een rietje. Ik weet dat het glas, zeker in onze biercultuur, voor veel mensen een belangrijk deel is van het drankje, maar je merkt wel dat het voor velen geen drempel is en het concept van een blikje zelfs leuk vinden. Het is eens wat anders, wijn of een cocktail uit blik”, zegt Jonas.

Goedkoper én meer drank

De productiekost voor de artikelen van Blikbar ligt veel lager waardoor Jonas zijn drankjes goedkoper kan verkopen dan in de meeste horecazaken. Daarnaast haal je uit het blikje wijn twee glazen. Bij de Blikbar is ook een blikkenpers aanwezig en neemt Jonas de blikjes terug mee om te recycleren.

“Ecologisch, compact, goedkoop én lekker. Blikbar was geboren. Vanaf de eerste zon trok ik er op uit in Kortrijk, op zoek naar gezellig plekjes waar mensen met een fris glaasje kunnen genieten van de zon en van elkaar. Zo stond ik vorige week ook op de Budabrug tijdens Sinksen. Desondanks het slechte weer zondag, was Blikbar toch een succes dat weekend. Ik wil vooral graag deel uitmaken van alle gezelligheid die de stad te bieden heeft. Het is de bedoeling om elke week uit te fietsen. In de nabije toekomst wil ik ook enkele hapjes serveren”, zegt Jonas.

Blikbar op Spotify

Jonas wil met zijn concept een tropische sfeer creëren, zo maakte hij ook een afspeellijst “Blikbar” op Spotify met vier uur Latijns-Amerikaanse muziek. Je vindt Jonas en zijn mobiele bar zondag 19 juni op de ‘Triatlon duatlon Kortrijk’. Als je niet zo lang kan wachten, kan je Blikbar contacteren voor een event bij jouw thuis. Je vindt meer informatie op www.blikbar.com.