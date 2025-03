Mobiele biobox helpt mensen die niet naar stadhuis kunnen om identiteitskaart te vernieuwen

Voortaan moeten mensen die niet meer mobiel zijn zich niet meer verplaatsen naar het stadhuis om hun identiteitskaart te vernieuwen. Medewerkers van de stad komen langs in woonzorgcentra en aan huis. De eerste reacties zijn positief.

Minder mobiele mensen dienden voor de administratie voor de vernieuwing van hun identiteitskaart een beroep te doen op familie of vrienden die met een doktersattest en ingevulde papieren naar het stadhuis moesten voor de afhandeling van de procedure. Ook een correcte foto met witte achtergrond was nodig en dat zorgde wel eens voor problemen. “Dat systeem was toch vooral een rompslomp met attesten waarbij familieleden naar het stadhuis moesten komen. Bovendien was fraude niet uit te sluiten”, zegt Sylvia Van Haelst van de dienst bevolking. In navolging van Bredene en enkele andere gemeenten neemt nu ook Oostende de mobiele biobox in gebruik na een succesvolle proefperiode waarbij een 30-tal mensen al werden geholpen. “Zo’n mobiele box laat ons toe om alle formaliteiten op locatie bij de aanvrager af te handelen. We nemen een foto en vingerafdrukken en de aanvrager kan zelfs de handtekening plaatsen”, zegt medewerkster Vanessa Goeminne. “In woonzorgcentra zijn er vaak witte muren voor de achtergrond maar bij huisbezoeken nemen we een scherm mee.”

Tevreden reacties

“Als stad moeten we zorgen voor onze inwoners. Met deze warme service bieden we ondersteuning voor Oostendenaars die niet tot op het stadhuis geraken”, zegt schepen voor burgerlijke stand Björn Pannecoucke (Vooruit). Schepen voor digitalisering Fabrice Goffin: “Dit is een grote stap voorwaarts inzake digitale inclusie waarbij iedereen de kans krijgt om volwaardig deel te nemen aan de samenleving.” Ook voor mensen die nog thuis wonen en zich niet kunnen verplaatsen is de mobiele biobox een oplossing. Zij moeten wel een attest hebben van de dokter dat ze niet mobiel zijn. “Het is niet de bedoeling dat we de service aanbieden voor mensen die geen zin hebben om te komen”, luidt het. Een bezoek aanvragen kan op het gratis nummer 0800 1 8400. “Voortaan vermelden we de mogelijkheid ook op brief die gestuurd wordt voor aanvraag van een identiteitskaart”, luidt het.