Mobiele beweegbank moet Zonnebeke doen bewegen

In mei 2021 hebben 167 inwoners van Zonnebeke samen 41.049.611 stappen gezet. Dat leverde hen een mooie vijfde plaats op in de 10.000-stappenclash. Dit jaar gaan ze voor meer!

Zonnebeke was even afwezig, maar sinds vorig jaar hebben ze zich opnieuw volop in de stappenclash gegooid. Het werd meteen weer een succes en door de behaalde vijfde plaats kocht de gemeente een mobiele beweegbank. “Je kunt er meer dan 250 oefeningen mee doen. De bank reist dit jaar door heel de gemeente. Startend aan het Landhuis in Zonnebeke, passerend bij de serviceflats in Passendale, aan de sporthal in Beselare en in speelplein Tuinwijk in Geluveld om te eindigen aan het monument in Zandvoorde. De bank kan door zowel jong als oud gebruikt worden. Zowel om die spierballen te trainen, als om even uit te rusten”, aldus schepen van Sport Jan Vandoolaeghe (#team8980).

Actie!

Binnenkort wordt er in mei opnieuw gestapt. “We willen de lat graag ietsje hoger leggen en het record van vorig jaar breken”, aldus de schepen. Wie vorig jaar deelnam, kan direct starten met zijn of haar stappen verder te registreren. Wie pas dit jaar de uitdaging aangaat, moet zichzelf eerst nog registeren. Hoe je dit doet, vind je terug op zonnebeke.be/10000stappenclash. En belangrijk, niet alleen stappen tellen! Eender welke beweging kan je registreren.

Zonnebon

“Het bestuur en de sportdienst zijn tevreden dat steeds meer inwoners een goede gezondheid belangrijk vinden“, aldus schepen van Welzijn Joachim Jonckheere. ”Dit onder andere door te bewegen. Om de enthousiaste stappers van dit jaar te motiveren, worden er vijf Zonnebonnen van 25 euro verloot.”

Alle info over de stappenclash op zonnebeke.be/10000stappenclash.

(NVZ)