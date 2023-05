Mobiele age-checkers en blaastoestellen voor een veiliger uitgaansleven in Brugge

Organisatoren die willen meewerken aan een veilig uitgaansleven in Brugge kunnen gratis mobiele age-checkers en blaastoestellen ontlenen. “Met die mobiele age-checkers helpen we hen om in te zetten op een gerichte toegangscontrole en correct schenkgedrag”, zegt schepen van Jeugd en Preventie Mathijs Goderis.

“De organisator kan bijvoorbeeld opteren om op basis van leeftijd een gekleurd polsbandje te voorzien waarmee je dan wel of niet alcohol of sterke drank kunt krijgen. Sommige events kiezen om veiligheidsredenen ook voor een bepaalde minimumleeftijd. Ook dat kan gemakkelijk gehandhaafd worden met onze toestellen.”

Het grote voordeel van deze age-checkers is volgens de schepen dat controle van de leeftijd op een wettelijk correcte manier verloopt. “Het publiek steekt de identiteitskaart in de lezer en wat de medewerker ziet is een foto en daarbij een rood, oranje of groen scherm. De gegevens van de gecontroleerde personen zijn op geen enkel moment zichtbaar en worden niet bijgehouden. De toestellen worden al een tijdje gebruikt in de fuifzalen van Het Entrepot en nu stellen we dus ook mobiele apparaten ter beschikking aan alle organisatoren.”

Vrijblijvende blaastest

Organisatoren hebben ook de mogelijkheid om mobiele blaastoestellen te ontlenen. “Door het inzetten van de blaastoestellen kan de organisator mensen die huiswaarts keren een vrijblijvende blaastest aanbieden. Uiteraard is het altijd beter om volledig nuchter te rijden en een BOB aan te stellen. Mensen die toch iets gedronken hebben en twijfelen kunnen met onze toestellen een indicatieve test afnemen. Dit is vergelijkbaar met de vaste blaastoestellen die al te vinden zijn in verschillende parkings van Interparking en in de Daverlozaal, de Magdalenazaal en Het Entrepot. Met de mobiele blaastoestellen zetten we in op evenementen en fuiven die doorgaan op alternatieve locaties waar geen vast toestel te vinden is”, luidt het nog. (CGRA)