Mobiel Lokaal Dienstencentrum vierde tiende verjaardag

Het Mobiel Lokaal Dienstencentrum (MLDC) bestaat 10 jaar. Dat werd in het buurthuis De Wieke gevierd met geslaagd feest voor de vrijwilligers en de mensen die naar het MLDC komen.

Het Mobiel Lokaal Dienstencentrum is in 2012 ontstaan als een woonzorgproject en was een samenwerking tussen het OCMW en de gemeente Deerlijk en het woonzorgcentrum Seniorenzorg Heilige Familie in samenwerking met het Welzijnsconsortium. Het kaderde in ‘Zorgzaam Deerlijk, waar je je thuis voelt’, een woonzorgproject met inhoudelijke en financiële steun van de Provincie West-Vlaanderen.

Het startmoment werd gegeven op 27 juni 2012 in de Molenhoek. Later volgden Sint-Lodewijk, de Statiewijk, het centrum en de Belgiek. “Het MLDC is een rondreizend sociaal netwerk in verschillende kleinere buurten van de gemeente”, verduidelijkt Delphine Derammelaere. “Een plaats waar we jong en oud verwelkomen om er gezellig samen te zijn. We openen de deuren telkens vanaf 10.30 uur.”

Soepel blijven

“Om 11 uur is er een sessie zitturnen. Dat is een ideale activiteit voor wie in beweging wil blijven, maar de klassieke bewegingsactiviteiten te intensief vindt. Zo blijven we soepel op een veilige manier. Al zittend en op het tempo van de muziek doen we enkele eenvoudige, ritmische oefeningen onder begeleiding van een sportieve medewerker. Na de inspanning volgt de ontspanning. ’s Middags kan iedereen aanschuiven oor een overheerlijke maaltijd die bestaat uit soep, hoofdgerecht en dessert.”

“Daarna maken we tijd voor een activiteit. We proberen die zoveel mogelijk af te wisselen om zo voor elk wat wils aan te bieden. Een voordracht over gezonde voeding, creatief aan de slag gaan… We organiseren ook spelletjes en een quiz, bakken samen pannenkoeken of een cake of maken de heupen los tijdens een dansnamiddag. Ontmoeten staat centraal en iedereen geniet. Wie geen vervoer heeft om langs te komen, ka een beroep doen op de diensten van de Minder Mobielen Centrale.” (DRD)