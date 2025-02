Mobiel Energieloket van Energiehuis Westhoek strijkt neer in Langemark-Poelkapelle

Het Mobiel Energieloket van Energiehuis Westhoek trekt in februari door Langemark-Poelkapelle en helpt inwoners gratis en vrijblijvend met al hun energievragen. “We merken dat veel mensen met vragen zitten over energie en renovatie, en we willen hen op een laagdrempelige manier ondersteunen”, zegt Sander Paelinck, renovatieadviseur bij Energiehuis Westhoek.

Het Mobiel Energieloket is onderdeel van het LEADER-project en heeft als doel zoveel mogelijk mensen te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning. Bezoekers van het loket kunnen er terecht voor hulp bij het kiezen van het voordeligste energiecontract, om in te schrijven voor de groepsaankoop groene stroom van Provincie West-Vlaanderen (gratis en vrijblijvend tot 11 februari 2025) en voor renovatieadvies en informatie over financiële steun voor renovatieprojecten. Er is ook de mogelijkheid om een huisbezoek aan te vragen.

Zonder afspraak

“Met het Mobiel Energieloket willen we energieadvies zo toegankelijk mogelijk maken voor iedereen in de regio,” zegt Sander Paelinck, renovatieadviseur bij Energiehuis Westhoek. “We merken dat veel mensen met vragen zitten over energie en renovatie, en we willen hen op een laagdrempelige manier ondersteunen. Zo staan we twee maal met het loket tijdens de wekelijkse marktdag. Je kan langskomen tussen het winkelen door, het is niet nodig om een afspraak te maken.”

Locaties

Het Mobiel Energieloket houdt halt in Langemark-Poelkapelle op:

5 februari – 9.00u -12.00u – Markt, Langemark

6 februari – 13.30u -16.30u – Nieuwplaats, Poelkapelle

7 februari – 14.00u -18.00u – Nieuwplaats, Poelkapelle

10 februari – 13.30u -17.00u – Zorgcampus, Langemark-Poelkapelle

11 februari – 13.30u -17.00u – Zorgcampus, Langemark-Poelkapelle

12 februari – 9.00u -12.00u – Markt, Langemark

Energiehuis Westhoek

Energiehuis Westhoek is een intergemeentelijke samenwerking tussen 17 gemeenten en de West-Vlaamse Intercommunale (WVI). Met het Mobiel Energieloket wil het Energiehuis drempels verlagen en inwoners ondersteunen bij hun energievraagstukken. Het project loopt tot juni 2025. (TOGH)